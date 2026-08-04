لأول مرة.. كوريا الجنوبية تصدر أعلى تحذير من موجة الحر في سيئول

سيئول-سانا

أصدرت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أعلى مستوى من التحذير من موجة الحر في العاصمة سيئول وذلك للمرة الأولى، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 38 درجة مئوية أو أكثر.

وذكرت وكالة كوريا الجنوبية للأنباء “يونهاب”، أن الإدارة أصدرت تحذيراً شديداً من موجة الحر للمناطق الجنوبية الشرقية والجنوبية الغربية من سيئول، اعتباراً من الساعة الحادية عشرة صباحاً، ونتيجة لذلك، دخلت 11 منطقة في العاصمة، بما في ذلك غانغنام وسونغبا وغانغسيو وغواناك، تحت تأثير التحذير.

وأشارت بيانات حكومية إلى أنه مع اشتداد موجة الحر، سجلت 18 حالة إضافية من الأمراض المرتبطة بالحرارة في سيئول، يوم أمس الإثنين، ليرتفع إجمالي الحالات التراكمية في العاصمة منذ 15 أيار الفائت إلى 185 حالة، من بينها حالتا وفاة.



وأعلنت حكومة سيؤول أنها تراقب عن كثب ارتفاع حالات الأمراض المرتبطة بالحرارة، مشيرةً إلى أنها أطلقت استجابة شاملة، بما في ذلك رش الطرق بالمياه وحماية الفئات الضعيفة، مثل السكان الذين يعيشون في مساكن ضيقة، كما خصصت حوالي 4,000 موقع، بما في ذلك المراكز المجتمعية ومراكز كبار السن ومراكز الرعاية الاجتماعية، كملاجئ من الحرارة.