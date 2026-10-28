هجوم على سفينة قبالة بلغاريا تزامناً مع اجتماع لبحث أمن البحر الأسود‏ ‏

صوفيا- سانا‏

تعرّضت سفينة حاويات اليوم الأربعاء لهجوم بطائرات مسيّرة قبالة سواحل بلغاريا وذلك ‏تزامناً مع اجتماع وزراء دفاع بلغاريا ورومانيا وتركيا لبحث أمن البحر الأسود.‏

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ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير الدفاع البلغاري ديميتار ستويانوف قوله إن: “الهجوم ‏وقع بينما كان وزراء دفاع الدول الثلاث مجتمعين في صوفيا لبحث أمن البحر الأسود” ‏موضحاً أن “السفينة كانت على بعد نحو 21 ميلاً بحرياً من منطقة شابلا على الساحل ‏الشمالي البلغاري للبحر الأسود”.‏

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وبحسب السلطات البلغارية: “كانت سفينة الحاويات التي ترفع علم ليبيريا متجهة إلى ‏رومانيا عندما هاجمتها ثلاث طائرات مسيّرة”.‏

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من جانبها أعلنت الإدارة الإقليمية في مدينة دوبريتش شمال شرق بلغاريا إنقاذ أفراد الطاقم ‏الـ 18 جميعهم وهم 14 فلبينياً و4 أوكرانيين ونقلهم إلى سفينة عسكرية بلغارية لإجراء ‏فحوص طبية.‏

واتهمت كل من تركيا وبلغاريا ورومانيا روسيا بالوقوف وراء الهجوم.‏

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وشهد البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا هذا الشهر سلسلة حوادث مشابهة ‏استهدفت سفناً عدة، وأدت إلى فقدان نحو 30 شخصاً.‏