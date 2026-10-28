هجوم على سفينة قبالة بلغاريا تزامناً مع اجتماع لبحث أمن البحر الأسود‏ ‏

صوفيا- سانا
تعرّضت سفينة حاويات اليوم الأربعاء لهجوم بطائرات مسيّرة قبالة سواحل بلغاريا وذلك تزامناً مع اجتماع وزراء دفاع بلغاريا ورومانيا وتركيا لبحث أمن البحر الأسود.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وزير الدفاع البلغاري ديميتار ستويانوف قوله إن: “الهجوم وقع بينما كان وزراء دفاع الدول الثلاث مجتمعين في صوفيا لبحث أمن البحر الأسود” موضحاً أن “السفينة كانت على بعد نحو 21 ميلاً بحرياً من منطقة شابلا على الساحل الشمالي البلغاري للبحر الأسود”.
وبحسب السلطات البلغارية: “كانت سفينة الحاويات التي ترفع علم ليبيريا متجهة إلى رومانيا عندما هاجمتها ثلاث طائرات مسيّرة”.
من جانبها أعلنت الإدارة الإقليمية في مدينة دوبريتش شمال شرق بلغاريا إنقاذ أفراد الطاقم الـ 18 جميعهم وهم 14 فلبينياً و4 أوكرانيين ونقلهم إلى سفينة عسكرية بلغارية لإجراء فحوص طبية.
واتهمت كل من تركيا وبلغاريا ورومانيا روسيا بالوقوف وراء الهجوم.
وشهد البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا هذا الشهر سلسلة حوادث مشابهة استهدفت سفناً عدة، وأدت إلى فقدان نحو 30 شخصاً.