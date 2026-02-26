مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران الاحتلال بقطاع غزة

القدس المحتلة- سانا

قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة.

وذكرت وكالة “وفا” أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا جراء استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الفلسطينيين في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

كما قتل فلسطيني آخر برصاص الاحتلال في منطقة “قيزان رشوان”، في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وقتل فلسطينيان وأصيب آخرون أمس الأربعاء، جراء قصف الاحتلال منطقتي أرض الزيتون بمدينة خان يونس جنوب القطاع، وأبو العجين شرق مدينة دير البلح وسطه.

ويواصل الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن مقتل 621 فلسطينياً وإصابة ما يزيد على 1665 آخرين.