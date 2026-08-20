الأردن ومصر يدينان المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ‏E1‌‏ ويحذران من تقسيم ‏الضفة الغربية

عمّان والقاهرة-سانا‏

أدان الأردن ومصر اليوم الخميس مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامة 1234 وحدة ‏استيطانية جديدة ضمن المشروع الاستيطاني”‏E1‌‏” شرق القدس المحتلة في الضفة ‏الغربية.‏

وأكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية فؤاد المجالي في بيان على منصة إكس‏:” أنّ هذا المشروع يشكّل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ‏وانتهاكاً واضحاً لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء ‏الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام ‌1967 وعاصمتها القدس المحتلة.‏

وأعرب المجالي عن إدانة المملكة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية خططها الاستيطانية ‏في الضفة الغربية التي تُعدّ تكريساً للاحتلال، وتقويضاً للإرادة الدولية وجهود حل ‏الدولتين، وانتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصاً قرار مجلس ‏الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير ‏التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما ‏فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد ‏عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وبطلان بناء المستوطنات ‏وإجراءات ضمّ أراضي الضفة.‏

وجدّد المجالي التأكيد على أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، داعياً ‏المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف ‏إجراءاتها التوسّعية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتلبية حقوق الشعب ‏الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.‏

بدورها أدانت وزارة الخارجية المصرية في بيان على منصة إكس المشروع ‏الاستيطاني الجديد، مؤكدة أن هدفه تقسيم الضفة الغربية وتطويق وعزل القدس ‏الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ‏ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، في انتهاك صارخ للقانون ‏الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.‏

وأعربت الوزارة عن رفض مصر لمحاولات تكريس سياسة الأمر الواقع من خلال ‏التوسع الاستيطاني غير الشرعي وتغيير الوضع القانوني والديمغرافي للأراضي ‏الفلسطينية المحتلة، بما يقوض فرص تنفيذ حل الدولتين. ‏

وطالبت مصر المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات جادة لوقف ‏هذه الانتهاكات، مؤكدة تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 ‏حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.‏

وكان الأمين العام للأمم المتحدة ”أنطونيو غوتيريش” أعرب أمس عن القلق البالغ ‏بشأن خطط ‏إسرائيلية لإنشاء بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ولا سيما ‏التطورات المتعلقة بمستوطنة (‏E1‌‏) التي ستقطع بشكل فعلي ‏التواصل بين شمال ‏الضفة الغربية وجنوبها”، مضيفاً أنّ ذلك “سيؤدي إلى عواقب ‏وخيمة على السلامة ‏الإقليمية للأرض الفلسطينية المحتلة، وسيشكل تهديداً وجودياً ‏لحل الدولتين”.‏

ويهدف مخطط ‏E1‌‏ الاستيطاني إلى ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بمدينة القدس ‏المحتلة، بما يعني عملياً قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ‏وإحاطة القدس الشرقية بطوق استيطاني يخنق أي إمكانية مستقبلية لجعلها عاصمة ‏لدولة فلسطينية مستقلة.‏

وتمتد “معاليه أدوميم” على الطريق التاريخي بين أريحا والقدس على بعد 7 كم شرق ‌‏القدس المحتلة.‏