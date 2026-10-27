أنقرة-سانا
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفياً اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قضايا إقليمية ودولية، إضافة إلى إصلاح الأمم المتحدة واختيار أمينها الجديد، إلى جانب العلاقات الثنائية.
وحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية نشرته على موقعها على منصة إكس، فقد أكد أردوغان خلال مباحثاته الهاتفية على ضرورة اختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة يمتلك الرؤية والخبرة اللازمتين لاستعادة مكانة المنظمة مركزاً للتعددية الدولية، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بفاعلية.
كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين تركيا وفرنسا، وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بحسب البيان.
وفي سياق متصل، دعا أردوغان نظيره الفرنسي إلى المشاركة في قمة القادة ضمن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31)، الذي تستضيفه تركيا في ولاية أنطاليا جنوبي البلاد، خلال الفترة من 9 إلى 20 تشرين الثاني المقبل.
وكان الرئيسان التركي والفرنسي بحثا خلال اتصال هاتفي في نيسان الماضي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا إقليمية ودولية.
أردوغان يبحث مع ماكرون قضايا إقليمية ودولية
أنقرة-سانا