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أردوغان يبحث مع ماكرون قضايا إقليمية ودولية

مكالة هاتفية موقع 13 أردوغان يبحث مع ماكرون قضايا إقليمية ودولية
الرئيس التركي يبحث هاتفياً مع نظيره الفرنسي قضايا إقليمية ودولية-أنقرة-سانا

أنقرة-سانا‏
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بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاتفياً اليوم الثلاثاء، مع نظيره الفرنسي ‏إيمانويل ماكرون، قضايا إقليمية ودولية، إضافة إلى إصلاح الأمم المتحدة واختيار ‏أمينها الجديد، إلى جانب العلاقات الثنائية.‏
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وحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية نشرته على موقعها على ‏منصة إكس، فقد أكد أردوغان خلال مباحثاته الهاتفية على ضرورة اختيار أمين عام ‏جديد للأمم المتحدة يمتلك الرؤية والخبرة اللازمتين لاستعادة مكانة المنظمة مركزاً ‏للتعددية الدولية، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة بفاعلية.‏
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كما تناول الجانبان العلاقات الثنائية بين تركيا وفرنسا، وتبادلا وجهات النظر بشأن ‏عدد من القضايا الإقليمية والدولية، بحسب البيان.‏
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وفي سياق متصل، دعا أردوغان نظيره الفرنسي إلى المشاركة في قمة القادة ضمن ‏مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 31)، الذي تستضيفه تركيا في ولاية ‏أنطاليا جنوبي البلاد، خلال الفترة من 9 إلى 20 تشرين الثاني المقبل.‏
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وكان الرئيسان التركي والفرنسي بحثا خلال اتصال هاتفي في نيسان الماضي، ‏العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا إقليمية ودولية.‏

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