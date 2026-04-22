الصين تدعم الجهود الدبلوماسية الرامية لوقفٍ دائمٍ لإطلاق النار بين واشنطن وطهران

بكين-سانا

أعربت الصين عن دعمها للجهود السياسية والدبلوماسية الرامية لحل النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، والتوصل لوقف دائمٍ وكامل لإطلاق النار بين الجانبين والحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج.

ونقلت وكالة” شينخوا” للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية” قوه جيا كون” قوله في مؤتمر صحفي دوري اليوم الأربعاء، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار: “يمر الوضع الإقليمي الحالي بمرحلة حرجة تحدد ما إذا كان الصراع سينتهي أو لا، وتبقى الأولوية الملحة هي منع عودة القتال بكل الوسائل”.

وأضاف: ” إن الصين على استعداد للعمل وفقاً لروح الاقتراح المكون من أربع نقاط بشأن تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط الذي طرحه الرئيس شي جين بينغ، والعمل مع المجتمع الدولي لأداء دور نشط وبنّاء من أجل تحقيق هذه الغاية”.

وكان الرئيس الصيني قدّم خلال لقائه في الـ 14 من نيسان الجاري ولي عهد أبوظبي، خالد بن محمد بن زايد اقتراحاً بشان الوضع في المنطقة يقوم على أربع نقاط هي التمسك بمبدأ التعايش السلمي بين الدول، والتمسك بمبدأ السيادة الوطنية، والتمسك بمبدأ سيادة القانون الدولي وعدم تطبيقه بشكل انتقائي، إضافة إلى التمسك بالتوفيق بين التنمية والأمن.