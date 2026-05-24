السعودية تعزز جاهزيتها للحج بمنظومة خدمية متكاملة و22 ألف كادر ميداني

الرياض-سانا

أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية جاهزيتها التشغيلية لموسم حج هذا العام 1447هـ، عبر منظومة خدمية وميدانية متكاملة في المشاعر المقدسة، مدعومة بأكثر من 22 ألف كادر ميداني يعملون على مدار الساعة لخدمة الحجاج، وتعزيز الرقابة الصحية والبيئية وجودة الخدمات المقدمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” اليوم الأحد، أن مساحة البنية التحتية في المشاعر المقدسة تجاوزت 4.6 ملايين متر مربع، شملت الطرق والإنارة والجسور والأنفاق ومجاري السيول، إلى جانب 20 جسراً و18 نفقاً لدعم الحركة المرورية وانسيابية تنقل الحجاج.

كما فعّلت الوزارة أكثر من 88 ألف وحدة نظافة مدعومة بـ3 آلاف آلية ميدانية، إضافة إلى تشغيل 66 مركز خدمات و5 مختبرات متقدمة للفحوصات اليومية، مع تنفيذ أكثر من 2800 جولة رقابية وتحليل نحو 1300 عينة مخبرية يومياً.

وتستقبل الفرق التشغيلية نحو 30 ألف بلاغ عبر منصة “بلدي” والقنوات المرتبطة بها، بمتوسط زمن استجابة بلغ دقيقة و13 ثانية، إلى جانب تجهيز مركزين للإيواء والطوارئ ضمن خطط الجاهزية للموسم.

وفي السياق ذاته، فعّلت أمانة منطقة عسير وبلدياتها جهودها التطوعية لخدمة الحجاج القادمين براً، عبر أكثر من 500 متطوع ومتطوعة لتقديم الإرشادات والخدمات المساندة على الطرق السريعة والبرية.

وأكدت الأمانة أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص المملكة على تسخير إمكاناتها كافة لخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

يشار إلى أن وكالة الأنباء السعودية أعلنت أمس السبت استكمال وزارة الحج والعمرة السعودية استعداداتها التشغيلية لخطط التفويج في المشاعر المقدسة لموسم حج 1447هـ، ضمن منظومة متكاملة مع كل الجهات المعنية، بهدف تعزيز انسيابية تنقّل ضيوف الرحمن، ورفع كفاءة إدارة الحشود، بما يحقق سلامتهم ويُيسّر أداءهم للمناسك في مختلف مراحل الرحلة.