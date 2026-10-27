أوقطاي: حلف مكة للدفاع المشترك ليس بديلاً عن الناتو

‏ ‏أنقرة-سانا‏

أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي فؤاد أوقطاي اليوم الثلاثاء أن ‏مشروع قانون التصديق على اتفاقية “حلف مكة للدفاع المشترك” أُقر بأغلبية الأصوات ‏في اللجنة، لافتاً إلى أنه ليس بديلاً عن حلف شمال الأطلسي ” الناتو”.‏

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ونقلت وكالة “الأناضول” عن أوقطاي قوله للصحفيين عقب موافقة لجنة الشؤون ‏الخارجية بالبرلمان التركي على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على التصديق على ‏اتفاقية حلف مكة للدفاع المشترك: ” إن مناقشات اللجنة كانت مثمرة” مشيراً إلى أن ” ‏جميع المشاركين طرحوا آراءهم المؤيدة والمعارضة وأن ممثلي الوزارات والمؤسسات ‏المعنية أجابوا بوضوح عن جميع الأسئلة”.‏

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وأضاف أوقطاي أن “الاتفاقية لن تمس وحدة أراضي الدول الثلاث أو سيادتها أو أي من ‏الاتفاقيات التي أبرمتها حتى الآن” مشيراً إلى أنه “لن يحدث أي تغيير على الصعيد ‏القانوني أو السيادي في سياسات الخارجية والدفاع، كما أنه لن يؤثر على وحدة تركيا في ‏مجال السياسة الخارجية”.‏

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وشدد أوقطاي على أن “الهدف هنا هو الردع، وليس الهجوم” معرباً عن أمله في أن ‌‏”تكون الاتفاقية سبباً في إحلال السلام وتحقيق الرفاه في المنطقة، وأن يسير تطبيقه في ‏هذا الاتجاه”.‏

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وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي أقرت في وقت سابق اليوم مشروع ‏قانون يجيز التصديق ‏على اتفاقية “حلف مكة”، الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية، ‏تمهيداً لعرضه على ‏الجمعية العامة للبرلمان.‏

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ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي ‏الأمير ‏محمد بن ‏سلمان، ‏ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكة ‏المكرمة في السابع من آب ‏الماضي، ‏اتفاقية الدفاع ‏المشترك، التي تهدف إلى ‏تعزيز الردع المشترك في إطار رؤية ‏تتبناها أنقرة ‏وإسلام أباد والرياض لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.‏