أوقطاي: حلف مكة للدفاع المشترك ليس بديلاً عن الناتو

أنقرة-سانا
أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي فؤاد أوقطاي اليوم الثلاثاء أن مشروع قانون التصديق على اتفاقية “حلف مكة للدفاع المشترك” أُقر بأغلبية الأصوات في اللجنة، لافتاً إلى أنه ليس بديلاً عن حلف شمال الأطلسي ” الناتو”.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن أوقطاي قوله للصحفيين عقب موافقة لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على التصديق على اتفاقية حلف مكة للدفاع المشترك: ” إن مناقشات اللجنة كانت مثمرة” مشيراً إلى أن ” جميع المشاركين طرحوا آراءهم المؤيدة والمعارضة وأن ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية أجابوا بوضوح عن جميع الأسئلة”.
وأضاف أوقطاي أن “الاتفاقية لن تمس وحدة أراضي الدول الثلاث أو سيادتها أو أي من الاتفاقيات التي أبرمتها حتى الآن” مشيراً إلى أنه “لن يحدث أي تغيير على الصعيد القانوني أو السيادي في سياسات الخارجية والدفاع، كما أنه لن يؤثر على وحدة تركيا في مجال السياسة الخارجية”.
وشدد أوقطاي على أن “الهدف هنا هو الردع، وليس الهجوم” معرباً عن أمله في أن ”تكون الاتفاقية سبباً في إحلال السلام وتحقيق الرفاه في المنطقة، وأن يسير تطبيقه في هذا الاتجاه”.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي أقرت في وقت سابق اليوم مشروع قانون يجيز التصديق على اتفاقية “حلف مكة”، الموقعة بين تركيا وباكستان والسعودية، تمهيداً لعرضه على الجمعية العامة للبرلمان.
ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في مكة المكرمة في السابع من آب الماضي، اتفاقية الدفاع المشترك، التي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك في إطار رؤية تتبناها أنقرة وإسلام أباد والرياض لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين.