واشنطن تعلن عن شراكة دفاعية مع إندونيسيا

واشنطن-سانا

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث عن خطط لرفع مستوى العلاقة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا إلى شراكة دفاعية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن هيغسيث قوله في منشور على منصة إكس عقب اجتماعه أمس الإثنين مع نظيره الإندونيسي جعفري شمس الدين في البنتاغون: “إن البلدين يرفعان مستوى علاقتهما إلى شراكة تعاون دفاعي مهم، اعترافاً بقوة وإمكانات علاقاتنا الدفاعية الثنائية”.

بدورها اعتبرت وزارة الدفاع الإندونيسية في بيان أن هذه الشراكة “تشكل فرصة لتعزيز القدرات الدفاعية الوطنية”، مشددةً في الوقت نفسه على ضرورة “الحفاظ على سياسة خارجية حرة وفعّالة، مع الحفاظ على المصالح الوطنية لإندونيسيا والاحترام الكامل لسيادتها”.

وأشارت الوزارة إلى أن مقترحاً أمريكياً بالسماح للطائرات العسكرية الأمريكية بعبور المجال الجوي الإندونيسي “يخضع لمراجعة دقيقة”، وقالت: “لا يزال الأمر بحاجة إلى مزيد من النقاش، من خلال الآليات الفنية والإجراءات الوطنية المعمول بها”.

وحسب بيان مشترك صدر عن الجانبين في ختام المحادثات، تشمل الشراكة “تحديث القدرات العسكرية وبناءها”، و”التدريب والتعليم العسكري الاحترافي”، و”المناورات والتعاون العملاني”.

وتضمّ إندونيسيا أقوى جيش في جنوب شرق آسيا، وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور” لتحليل الدفاع، وتتمتع بموقع استراتيجي على مضيق مالاكا، وهو أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم لنقل النفط والسوائل البترولية، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.