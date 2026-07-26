الجيش اللبناني: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تعرقل انتشار قواتنا وعودة الأهالي جنوباً

بيروت-سانا

أكد الجيش اللبناني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها وانتهاكاتها للتفاهمات القائمة والقانون الدولي، عبر عمليات تدمير وتجريف وقصف استهدفت عدداً من البلدات في جنوب لبنان، ما يعيق استكمال انتشار الجيش وعودة الأهالي إلى قراهم.

وقالت قيادة الجيش اللبناني، في بيان نشرته اليوم الأحد على موقعها الإلكتروني: إن قوات الاحتلال واصلت تدمير وتجريف المنازل وقصف مناطق كفرتبنيت وحداثا وكونين ونبع إبل السقي والمنصوري وبيوت السياد ومجدل زون، إضافة إلى الاستيلاء على الركام في المناطق الحدودية، وتفجير مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبا، وإحراق أشجار الزيتون ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية عند أطراف بلدة عيترون.

وأضاف البيان: إن قوات الاحتلال أطلقت النار أيضاً قرب نقاط تمركز الجيش اللبناني في كفرتبنيت والنبطية الفوقا وزوطر الغربية، ما يعرقل تنفيذ مهامه.

وأشار الجيش إلى أنه يواصل مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية، وينفذ مهامه فيها وفي منطقتي فرون وصريفا، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، بالتوازي مع مهامه المستمرة في سائر المناطق الجنوبية.

وشدد البيان على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يحول دون استكمال انتشار الجيش اللبناني وفق التفاهمات القائمة، ويمنع عودة السكان إلى قراهم وبلداتهم، وإرساء الاستقرار في جنوب لبنان.

وكان الجيش اللبناني بدأ في 21 تموز الجاري الانتشار في بلدة زوطر الغربية، تطبيقاً لاتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل في حزيران الماضي، الذي ينص على انسحاب إسرائيل تدريجياً من المناطق التي توغلت إليها في جنوب لبنان، مقابل انتشار الجيش اللبناني.