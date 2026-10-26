عبد العاطي وغوتيريش يبحثان جهود خفض التصعيد وتسوية النزاعات في ‏المنطقة

‏ ‏القاهرة-سانا‏

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‏ بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه اليوم الإثنين ‏الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مستجدات التصعيد في المنطقة ‏وتداعياته على الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود الرامية إلى تسوية ‏النزاعات وسبل تعزيز التعاون المشترك.‏

‏ وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، ‏أن عبد العاطي أكد، خلال مباحثاته مع غوتيريش في القاهرة، أهمية ‏استمرار التشاور والتنسيق لاحتواء التوترات وخفض التصعيد، وتغليب ‏المسار الدبلوماسي للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة، مشدداً على ‏ضرورة تعزيز العمل الدولي المشترك لمواجهة التداعيات الخطيرة للتصعيد، ‏ولا سيما ما يرتبط منها بالأمن الغذائي وحرية الملاحة.‏

الأوضاع الإنسانية في غزة

وتناول الجانبان الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث استعرض وزير ‏الخارجية المصري الجهود المتواصلة لضمان النفاذ الكامل والمستدام ‏للمساعدات الإنسانية، مشدداً على أهمية الحفاظ على الدور الأساسي الذي ‏تضطلع به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ‌‏(الأونروا)، وعدم وجود بديل عنها في مناطق عملياتها.‏

تطورات الأوضاع في السودان وليبيا

وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في السودان وليبيا، أكد عبد العاطي أهمية ‏الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مجدداً موقف مصر ‏الثابت إزاء الأزمة الليبية، وضرورة الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تحفظ ‏وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية.‏

‏ وبحسب المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أعرب غوتيريش عن تقديره ‏للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم جهود الأمم المتحدة على ‏المستويين الإقليمي والدولي، منوهاً بإسهاماتها الفاعلة في تسوية النزاعات ‏وتعزيز السلم والاستقرار.‏

دعوة مصرية لإصلاح الأمم المتحدة

‏ وفي سياق متصل، أكد عبد العاطي دعم مصر لجهود إصلاح منظومة الأمم ‏المتحدة، مشدداً على ضرورة أن تكون عملية الإصلاح شاملة ومستندة إلى ‏قواعد القانون الدولي ومبادئه، وأن تتزامن مع إصلاح مجلس الأمن، بما ‏يضمن التمثيل العادل للدول الإفريقية.‏

كما شدد على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدور دفع جهود تحقيق ‏أهداف التنمية المستدامة، وتوفير التمويل الإنمائي، ومعالجة أزمة الديون ‏وتزايد أعبائها على الدول النامية، وإصلاح النظام المالي الدولي، وإتاحة ‏التمويل المناخي، بما يراعي أولويات الدول النامية ويعزز قدرتها على ‏تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة شعوبها.‏

وتأتي هذه المباحثات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الأزمات ‏في عدد من دول المنطقة، بالتزامن مع دعوات دولية إلى تكثيف الجهود ‏الدبلوماسية وتعزيز دور الأمم المتحدة في تسوية النزاعات، ودعم الاستقرار ‏وتلبية الاحتياجات الإنسانية.‏