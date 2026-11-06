إقامة أول صلاة جمعة في مسجد التكية السليمانية بدمشق بعد 15 عاماً من الانقطاع

دمشق-سانا

شهد مسجد التكية السليمانية بدمشق اليوم، أول صلاة جمعة عقب إعادة افتتاحه، ‏واستكمال أعمال الترميم والتأهيل السبت الماضي بعد نحو 15 عاماً من إغلاقه، وذلك ‏في إطار جهود وزارة الأوقاف لإحياء المعالم الدينية والتراثية، والحفاظ على الهوية ‏الحضارية لمدينة دمشق.‏

وأوضح الشيخ محمد مجير الخطيب الحسني الذي ألقى خطبة الجمعة في المسجد في ‏تصريح لمراسل سانا، أن عودة المسجد إلى أداء رسالته الأساسية تُعد خطوة مهمة في ‏مسار استعادة المعالم الدينية والحضارية لدمشق.‏

ونوه الحسني بعودة العديد من المساجد بعد تحرير سوريا، لتؤدي دورها الريادي في ‏توعية المجتمع ونشر الأثر الإيجابي، مبيناً أن مسجد التكية شكّل على الدوام منارة ‏لطلاب العلم، فضلاً عما يضمّه من مرافق خدمية واجتماعية متكاملة.‏

استحضار لذاكرة الأجيال المتعاقبة

وعبّر عدد من المصلين في تصريحات لـ سانا عن مشاعر الفرح والتأثر بعودة المسجد ‏إلى استقبال المصلين بعد سنوات من الانقطاع، حيث لفت خالد بدران إلى أن استئناف ‏الشعائر الدينية يُعد خطوة لرد الاعتبار لهذا الصرح التاريخي، متمنياً أن تستعيد التكية ‏بكامل أقسامها دورها التاريخي كمنارة علمية وحضارية.‏

بدوره، لفت أنس منصور إلى البُعد الوجداني العميق لعودة الصلاة في هذا المعلم العريق ‏وما تحمله من استحضار لذاكرة الأجيال المتعاقبة التي تربت في رحابه، في حين شدد ‏أحمد بلال الخطيب على أهمية اصطحاب أحفاده للمسجد، بما يسهم في ترسخ الجذور ‏وتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بتراثها الوطني والحضاري.‏

وكان وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري افتتح في الـ 31 من شهر تشرين الأول ‏الماضي، مسجد التكية السليمانية في ‌‏دمشق، بحضور وزراء المالية والثقافة والسياحة، ‏ومحافظ دمشق، وعدد من أعضاء ‏مجلس ‏الإفتاء الأعلى.‏

وتُعد التكية السليمانية في دمشق مجمعاً معمارياً شُيّد عام 1554م بأمر من السلطان ‏سليمان القانوني، وبتصميم من المعماري الشهير سنان، حيث شكلت عبر التاريخ مركزاً ‏دينياً واجتماعياً بارزاً لإيواء الفقراء والحجاج وطلبة العلم، وتضم مسجداً ومدرسة وسوقاً ‏للحرفيين، وتشتهر بكونها تحفة معمارية ‏وتراثية عثمانية في سوريا حتى وقتنا الحالي.‏