إقامة أول صلاة جمعة في مسجد التكية السليمانية بدمشق بعد 15 عاماً من الانقطاع

دمشق-سانا
شهد مسجد التكية السليمانية بدمشق اليوم، أول صلاة جمعة عقب إعادة افتتاحه، واستكمال أعمال الترميم والتأهيل السبت الماضي بعد نحو 15 عاماً من إغلاقه، وذلك في إطار جهود وزارة الأوقاف لإحياء المعالم الدينية والتراثية، والحفاظ على الهوية الحضارية لمدينة دمشق.
وأوضح الشيخ محمد مجير الخطيب الحسني الذي ألقى خطبة الجمعة في المسجد في تصريح لمراسل سانا، أن عودة المسجد إلى أداء رسالته الأساسية تُعد خطوة مهمة في مسار استعادة المعالم الدينية والحضارية لدمشق.
ونوه الحسني بعودة العديد من المساجد بعد تحرير سوريا، لتؤدي دورها الريادي في توعية المجتمع ونشر الأثر الإيجابي، مبيناً أن مسجد التكية شكّل على الدوام منارة لطلاب العلم، فضلاً عما يضمّه من مرافق خدمية واجتماعية متكاملة.
استحضار لذاكرة الأجيال المتعاقبة
وعبّر عدد من المصلين في تصريحات لـ سانا عن مشاعر الفرح والتأثر بعودة المسجد إلى استقبال المصلين بعد سنوات من الانقطاع، حيث لفت خالد بدران إلى أن استئناف الشعائر الدينية يُعد خطوة لرد الاعتبار لهذا الصرح التاريخي، متمنياً أن تستعيد التكية بكامل أقسامها دورها التاريخي كمنارة علمية وحضارية.
بدوره، لفت أنس منصور إلى البُعد الوجداني العميق لعودة الصلاة في هذا المعلم العريق وما تحمله من استحضار لذاكرة الأجيال المتعاقبة التي تربت في رحابه، في حين شدد أحمد بلال الخطيب على أهمية اصطحاب أحفاده للمسجد، بما يسهم في ترسخ الجذور وتعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بتراثها الوطني والحضاري.
وكان وزير الأوقاف محمد أبو الخير شكري افتتح في الـ 31 من شهر تشرين الأول الماضي، مسجد التكية السليمانية في دمشق، بحضور وزراء المالية والثقافة والسياحة، ومحافظ دمشق، وعدد من أعضاء مجلس الإفتاء الأعلى.
وتُعد التكية السليمانية في دمشق مجمعاً معمارياً شُيّد عام 1554م بأمر من السلطان سليمان القانوني، وبتصميم من المعماري الشهير سنان، حيث شكلت عبر التاريخ مركزاً دينياً واجتماعياً بارزاً لإيواء الفقراء والحجاج وطلبة العلم، وتضم مسجداً ومدرسة وسوقاً للحرفيين، وتشتهر بكونها تحفة معمارية وتراثية عثمانية في سوريا حتى وقتنا الحالي.