غوتيريش يرحب بتمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً إضافية‏

نيويورك-سانا‏

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان تمديد وقف إطلاق النار بين ‏لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً إضافية.‏

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قوله في بيان ‏مساء أمس السبت: “إن غوتيريش يحث جميع الأطراف على الاحترام الكامل لوقف ‏الأعمال العدائية، ووقف الهجمات، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيه ‏القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات”.‏

وأكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الدبلوماسية كافة، لتعزيز التطبيق الكامل ‏لقرار مجلس الأمن رقم 1701.‏

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت يوم الجمعة الماضي تمديد وقف إطلاق النار ‏بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً إضافية، وذلك عقب اختتام الجولة الثالثة من المحادثات ‏بين الجانبين في مقر الخارجية الأمريكية، بعد جولتي محادثات يومي الـ 14 والـ 23 من ‏نيسان الماضي.‏

