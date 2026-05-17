غوتيريش يرحب بتمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً إضافية‏

نيويورك-سانا
رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإعلان تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً إضافية.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قوله في بيان مساء أمس السبت: “إن غوتيريش يحث جميع الأطراف على الاحترام الكامل لوقف الأعمال العدائية، ووقف الهجمات، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات”.
وأكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بدعم الجهود الدبلوماسية كافة، لتعزيز التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت يوم الجمعة الماضي تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً إضافية، وذلك عقب اختتام الجولة الثالثة من المحادثات بين الجانبين في مقر الخارجية الأمريكية، بعد جولتي محادثات يومي الـ 14 والـ 23 من نيسان الماضي.