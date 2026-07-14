إيطاليا وبريطانيا تعارضان فرض أي رسوم لعبور مضيق هرمز

روما-لندن-سانا

أعربت الحكومة الإيطالية اليوم الثلاثاء، عن رفضها أي مخطط يقضي بفرض رسوم عبور لمضيق هرمز، مؤكدة تمسكها بحرية الملاحة في المضائق الطبيعية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية “آكي” عن وزير الخارجية أنطونيو تاياني قوله: إن بلاده تعارض أي تعريفة في ممرات نشأت دون تدخل بشري، مشيراً إلى أن فرض رسوم في مضيق هرمز يمثل “أمراً غير مقبول وسابقة خطيرة” بالنسبة لدولة مصدّرة مثل إيطاليا، بينما تُعد الرسوم في قناتي السويس وبنما أمراً مشروعاً لكونهما منشأتين من صنع الإنسان.

وفي لندن، أكدت الحكومة البريطانية موقفها الرافض لفرض رسوم على عبور المضيق، إذ قال متحدث باسمها أن بريطانيا تشدد على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز بما يتماشى مع القانون الدولي “دون فرض رسوم أو مصاريف قد تعرقل التجارة العالمية”.

وجاءت هذه المواقف عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس، التي أعلن فيها، أن الولايات المتحدة ستتولى حماية الممر المائي، وستفرض رسوماً بنسبة 20 بالمئة على شحنات الشركات التجارية تعويضاً عن تأمينه، في حين أكدت “المنظمة البحرية الدولية” أن المرور عبر المضيق يجب أن يبقى مجانياً وفقاً للقانون الدولي.