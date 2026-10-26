مجلس النواب المصري يوافق على تفويض السيسي بدعم السعودية

القاهرة-سانا
وافق مجلس النواب المصري، بأغلبية ثلثي الأعضاء اليوم الإثنين، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية للدفاع عن أراضيها.
ووفقاً لوسائل إعلام مصرية جاء ذلك خلال جلسة المجلس العامة التي انعقدت برئاسة المستشار هشام بدوي بناء على طلب السيسي تفويضاً برلمانياً باتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية.
وكان مجلس النواب صوت على القرار نداءً بالاسم وفقاً لما يقضي به الدستور الذي يشترط موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
وكان السيسي أكد الأربعاء الماضي أن الجهد العسكري المصري للدفاع عن السعودية يقتصر على حماية أراضيها وحدودها، ولا يشمل شن أي هجوم على اليمن.
وعقد مجلس النواب جلستين يومي 18و19 تشرين الأول الجاري لمناقشة طلب التفويض، والاستماع إلى آراء عدد من النواب بشأن سبل دعم السعودية ومساندتها، وذلك عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة السيسي، تقرر خلاله تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومقدساتها الإسلامية.
ويأتي ذلك وسط تعرض السعودية لهجمات تنفذها ميليشيا الحوثي بالصواريخ والطائرات المسيّرة أسفرت عن ضحايا وأضرار مادية.