مجلس النواب المصري يوافق على تفويض السيسي بدعم السعودية

‏ القاهرة-سانا‏

وافق مجلس النواب المصري، بأغلبية ثلثي الأعضاء اليوم الإثنين، على ‏تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم بالتنسيق مع المملكة ‏العربية السعودية للدفاع عن أراضيها.‏

‏ ‏

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية جاء ذلك خلال جلسة المجلس العامة التي ‏انعقدت برئاسة المستشار هشام بدوي بناء على طلب السيسي تفويضاً ‏برلمانياً باتخاذ إجراءات دفاعية لمساندة السعودية.‏

‏ ‏

‏ وكان مجلس النواب صوت على القرار نداءً بالاسم وفقاً لما يقضي به ‏الدستور الذي يشترط موافقة المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على إرسال ‏القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة بعد أخذ رأي ‏مجلس الدفاع الوطني.‏

وكان السيسي أكد الأربعاء الماضي أن الجهد العسكري المصري للدفاع ‏عن السعودية يقتصر على حماية أراضيها وحدودها، ولا يشمل شن أي ‏هجوم على اليمن.‏

‏

وعقد مجلس النواب جلستين يومي 18و19 تشرين الأول الجاري لمناقشة ‏طلب التفويض، والاستماع إلى آراء عدد من النواب بشأن سبل دعم ‏السعودية ومساندتها، وذلك عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني برئاسة ‏السيسي، تقرر خلاله تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة للحفاظ ‏على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومقدساتها الإسلامية.‏

ويأتي ذلك وسط تعرض السعودية لهجمات تنفذها ميليشيا الحوثي ‏بالصواريخ والطائرات المسيّرة أسفرت عن ضحايا وأضرار مادية.‏