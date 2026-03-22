وزير الخزانة الأمريكي: ترامب مازال يدرس جميع خيارات الحرب وأحياناً يكون التصعيد ضرورياً

واشنطن-سانا

صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يزال يدرس جميع الخيارات في الحرب الأمريكية الإسرائيلية- الإيرانية.

وأضاف بيسنت لشبكة ” NBC news ” إن بي سي نيوز”: “أحياناً يكون التصعيد ضرورياً” وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تصعد هجماتها ضد إيران رغم تصريح ترامب بأنه يفكر في إنهاء الحرب”.

وحول إمكانية نشر قوات أمريكية في” جزيرة خرج” الإيرانية قال بيسنت: إن” الولايات المتحدة شنت حملة قصف ناجحة للغاية على الجزيرة” مؤكداً أن “جميع الخيارات مطروحة”.

وأكد بيسنت أن” لدى ترامب أهدافاً واضحة في الحرب مع إيران وهي تدمير قواتها البحرية والجوية وقدراتها الصاروخية وإعادة تزويد نفسها بالذخيرة، مضيفاً إن” الولايات المتحدة ستضمن أيضاً عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً”.

واعتبر بيسنت أن” غالبية الضربات الإيرانية هي عمليات فردية وأن إطلاق صاروخين على قاعدة بريطانية أمريكية في” دييغو غارسيا” في المحيط الهندي كان بدافع اليأس”.

وتأتي تصريحات وزير الخزانة بعد نشر ترامب على موقع ” تروث سوشيال” أمس أنه يمهل إيران 48 ساعة لفتح مضيق هرمز وإلا ستضرب الولايات المتحدة وتدمر محطات الطاقة في تصعيد جديد للحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية المستمرة منذ الـ 28 شباط الماضي.