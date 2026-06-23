وفاة مشجع أردني وإصابة 8 نتيجة التدافع أثناء متابعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم

A9aOqrcyOuebVaGosli5sSm1WeoTQDETIjAfOZMA وفاة مشجع أردني وإصابة 8 نتيجة التدافع أثناء متابعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم

عمان-سانا

لقي مشجع أردني حتفه وأصيب 8 آخرون اليوم الثلاثاء، إثر تدافع الجمهور الأردني أثناء متابعة مباراة فريقهم في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله: “أُسعف للمستشفى اليوم 9 أشخاص إثر إصابتهم خلال تدافع للجمهور داخل الساحة الهاشمية بالعاصمة عمان”، موضحاً أنّ “أحد المصابين ما لبث أن فارق الحياة، بينما تلقى باقي المصابين العلاج”.

وكانت وزارة الشباب الأردنية بالتعاون مع جهات حكومية نظمت فعاليات جماهيرية لمتابعة مباريات المنتخب الأردني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم عبر البث المباشر في المدرج الروماني والساحة الهاشمية ومدرج الأوديون في وسط عمان، إلى جانب مدينة جرش الأثرية التي خصصت فيها شاشات عملاقة في المسرح الشمالي والمسرح الجنوبي والساحة البيضاوية.

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