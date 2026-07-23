هجوم بمسيّرات يستهدف منفذ العبدلي الحدودي ويخلّف أضراراً مادية شمال الكويت

الكويت-سانا



تعرّض منفذ العبدلي الحدودي الذي يربط الكويت بالعراق لهجوم بطائرات مسيّرة اليوم الخميس، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الكويتية.



وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد الركن سعود العطوان: إن “الهجوم وقع ظهر اليوم، واستهدف المنفذ الحدودي، وقد باشرت الفرق المختصة فوراً التعامل مع الحادث، وتأمين الموقع بالتنسيق مع الجهات المعنية”.



ووفق مصادر إعلامية، بدأت فرق التفتيش والتخلص من المتفجرات أعمال المسح ورفع المخلفات وفق الإجراءات الفنية المعتمدة لضمان سلامة الموقع، وخلوّه من أي مخاطر.



ويقع منفذ العبدلي في محافظة الجهراء شمال الكويت، ويعد المعبر البري الرئيسي مع العراق، وممراً مهماً للأفراد والنقل التجاري بين البلدين.



وتواصلت الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية، ما تسبب بوقوع ضحايا، وأضرار في البنى التحتية.