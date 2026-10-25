الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: العراق يعزز تعاونه مع الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام وبناء القدرات
بحث
بحث
sana-logo-mobile

العراق يعزز تعاونه مع الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام وبناء القدرات

a9f7ed7e 9112 4c9a b20b e2a3de04d304 1024x814 1 العراق يعزز تعاونه مع الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام وبناء القدرات
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يؤكد حرص بلاده على ‏تعزيز مشاركتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتطوير ‏التعاون مع المنظمة الدولية في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل ‏الخبرات-الخارجية العراقية

بغداد-سانا‏

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، حرص بلاده على ‏تعزيز مشاركتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتطوير ‏التعاون مع المنظمة الدولية في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل ‏الخبرات.‏

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن حسين بحث، خلال استقباله وكيل ‏الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، في مقر الوزارة ‏ببغداد، سبل تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة وتطوير مساهمة ‏العراق في عمليات حفظ السلام الدولية.‏

ولفت حسين إلى أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة مع الأمم ‏المتحدة، عقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بما ‏يعزز دور بلاده في دعم السلم والأمن الدوليين.‏

وأعرب الوزير العراقي عن اهتمام بلاده بتطوير مشاركتها في عمليات حفظ ‏السلام، والاستفادة من خبراتها العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب ‏والتعامل مع الألغام ومخلفات الحرب، مقترحاً إعداد خريطة طريق مشتركة ‏وإيفاد فريق فني أممي إلى بغداد لتقييم القدرات وتحديد مجالات التعاون ‏والتدريب وبناء القدرات.‏

وشدد حسين على أهمية توسيع مشاركة الكفاءات العراقية في البعثات ‏والبرامج الأممية، ودراسة إمكانية تطوير مؤسسة تدريبية عراقية لتكون ‏مركزاً إقليمياً لتبادل الخبرات والتدريب في المجالات المرتبطة بعمليات حفظ ‏السلام.‏

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في عام 2003، بموجب قرار ‏مجلس الأمن رقم 1500، وشملت مسؤولياتها دعم الحوار السياسي ‏والمصالحة الوطنية، والمساعدة في تنظيم الانتخابات، وتعزيز حقوق ‏الإنسان والإصلاح القانوني والقضائي، وتسهيل الحوار الإقليمي، فضلاً عن ‏تنسيق جهود الأمم المتحدة في مجالات الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار.‏

حريق صناعي شرقي فرنسا يطلق أدخنة كيميائية خطرة ويشلّ الحركة في بلدات عدة
التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه شرق السعودية
قطر تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن والبحرين والكويت وتدعو إلى خفض التصعيد
الإمارات وألمانيا تبحثان الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية
مقاومة الجدار والاستيطان: إسرائيل تدفع بمخطط لبناء 2721 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك