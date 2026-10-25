العراق يعزز تعاونه مع الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام وبناء القدرات

بغداد-سانا‏

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، حرص بلاده على ‏تعزيز مشاركتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتطوير ‏التعاون مع المنظمة الدولية في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل ‏الخبرات.‏

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن حسين بحث، خلال استقباله وكيل ‏الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، في مقر الوزارة ‏ببغداد، سبل تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة وتطوير مساهمة ‏العراق في عمليات حفظ السلام الدولية.‏

ولفت حسين إلى أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة مع الأمم ‏المتحدة، عقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بما ‏يعزز دور بلاده في دعم السلم والأمن الدوليين.‏

وأعرب الوزير العراقي عن اهتمام بلاده بتطوير مشاركتها في عمليات حفظ ‏السلام، والاستفادة من خبراتها العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب ‏والتعامل مع الألغام ومخلفات الحرب، مقترحاً إعداد خريطة طريق مشتركة ‏وإيفاد فريق فني أممي إلى بغداد لتقييم القدرات وتحديد مجالات التعاون ‏والتدريب وبناء القدرات.‏

وشدد حسين على أهمية توسيع مشاركة الكفاءات العراقية في البعثات ‏والبرامج الأممية، ودراسة إمكانية تطوير مؤسسة تدريبية عراقية لتكون ‏مركزاً إقليمياً لتبادل الخبرات والتدريب في المجالات المرتبطة بعمليات حفظ ‏السلام.‏

وتأسست بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في عام 2003، بموجب قرار ‏مجلس الأمن رقم 1500، وشملت مسؤولياتها دعم الحوار السياسي ‏والمصالحة الوطنية، والمساعدة في تنظيم الانتخابات، وتعزيز حقوق ‏الإنسان والإصلاح القانوني والقضائي، وتسهيل الحوار الإقليمي، فضلاً عن ‏تنسيق جهود الأمم المتحدة في مجالات الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار.‏