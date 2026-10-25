العراق يعزز تعاونه مع الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام وبناء القدرات

بغداد-سانا
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، حرص بلاده على تعزيز مشاركتها في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وتطوير التعاون مع المنظمة الدولية في مجالات التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن حسين بحث، خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا، في مقر الوزارة ببغداد، سبل تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة وتطوير مساهمة العراق في عمليات حفظ السلام الدولية.
ولفت حسين إلى أهمية الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة مع الأمم المتحدة، عقب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بما يعزز دور بلاده في دعم السلم والأمن الدوليين.
وأعرب الوزير العراقي عن اهتمام بلاده بتطوير مشاركتها في عمليات حفظ السلام، والاستفادة من خبراتها العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب والتعامل مع الألغام ومخلفات الحرب، مقترحاً إعداد خريطة طريق مشتركة وإيفاد فريق فني أممي إلى بغداد لتقييم القدرات وتحديد مجالات التعاون والتدريب وبناء القدرات.
وشدد حسين على أهمية توسيع مشاركة الكفاءات العراقية في البعثات والبرامج الأممية، ودراسة إمكانية تطوير مؤسسة تدريبية عراقية لتكون مركزاً إقليمياً لتبادل الخبرات والتدريب في المجالات المرتبطة بعمليات حفظ السلام.
وتأسست بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في عام 2003، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1500، وشملت مسؤولياتها دعم الحوار السياسي والمصالحة الوطنية، والمساعدة في تنظيم الانتخابات، وتعزيز حقوق الإنسان والإصلاح القانوني والقضائي، وتسهيل الحوار الإقليمي، فضلاً عن تنسيق جهود الأمم المتحدة في مجالات الإغاثة والتنمية وإعادة الإعمار.