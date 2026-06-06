الرئيس اللبناني يدين استهداف عناصر الجيش بغارة إسرائيلية

بيروت-سانا

أدان الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم السبت، بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف سيارة لعناصر الجيش اللبناني، بينهم ضابطان، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة.

واعتبر عون في بيان على منصة “إكس”، أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب، رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن، لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع.

وأكد عون أن لبنان لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه، وأن هذه الاعتداءات لن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية الكاملة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة، بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.

وكان عدد من عناصر الجيش، بينهم ضابطان قتلوا صباح اليوم، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم على طريق الخردلي – النبطية، في تطور ميداني غير مسبوق يمثل تحولاً في مسار العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوب لبنان.