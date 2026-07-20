الكويت تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

الكويت-سانا

أعربت دولة الكويت اليوم الإثنين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادتها وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، فضلاً عن كونه خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها نشرته على منصة “إكس” أن مواصلة هذه الاعتداءات، في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية إلى التهدئة، تُشكّل تقويضاً لجهود خفض التصعيد، وتضرب بالإرادة الدولية الداعمة لهذا المسار عرض الحائط.



وجددت الوزارة على أن أمن دولة الكويت وسيادتها، وسلامتها لا يمكن المساس بها، وعلى حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون سيادتها، وحماية أمنها واستقرارها.



وكان الجيش الكويتي أعلن في وقت سابق اليوم أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لهجمات جديدة بطائرات مسيّرة معادية، في أعقاب ‏عدوان إيراني استهدف البلاد. ‏