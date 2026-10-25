فقدان 5 أشخاص إثر غرق منصة حفر قبالة سواحل الغابون

ليبرفيل-سانا
أعلنت شركة بور دريلينج للحفر البحرية اليوم الأحد، فقدان 5 أشخاص من أصل 115 شخصاً كانوا على متن منصة حفر غرقت قبالة سواحل الغابون الواقعة غرب أفريقيا.
وقالت الشركة في بيان: إن المعلومات الأولية تشير إلى أن منصة الحفر بروسبكتور تعرضت لحادث أثناء أنشطة للتحميل المسبق، ما أدى إلى فقد التوازن وغرقها لاحقاً.
يذكر أن شركة بور دريلينغ المحدودة شركة عالمية رائدة ومختصة في مجال حفر الآبار البحرية الضحلة لقطاع النفط والغاز وتقدم خدمات الحفر الاستكشافي، والإنتاج، وصيانة وإغلاق الآبار، إضافة إلى مشاريع احتجاز الكربون وتخزينه.