فقدان 5 أشخاص إثر غرق منصة حفر قبالة سواحل الغابون

ليبرفيل-سانا ‏

أعلنت شركة بور دريلينج للحفر البحرية اليوم الأحد، فقدان 5 ‏أشخاص من أصل 115 شخصاً كانوا على متن منصة ‏حفر ‏غرقت قبالة سواحل الغابون الواقعة غرب أفريقيا.‏

وقالت الشركة في بيان: إن المعلومات الأولية تشير إلى أن ‏منصة الحفر بروسبكتور ‌تعرضت ⁠لحادث أثناء أنشطة ‌‏للتحميل المسبق، ما أدى إلى فقد التوازن وغرقها ⁠لاحقاً.‏

يذكر أن شركة بور دريلينغ المحدودة شركة عالمية رائدة ‏ومختصة في مجال حفر الآبار البحرية الضحلة لقطاع النفط ‌‏والغاز وتقدم خدمات الحفر الاستكشافي، والإنتاج، وصيانة ‏وإغلاق الآبار، إضافة إلى مشاريع احتجاز الكربون ‏وتخزينه.‏