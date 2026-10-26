إصابة 83 شخصاً إثر سقوط حافلة عن منحدر في برشلونة

برشلونة-سانا‏

أُصيب 83 شخصاً على الأقل، إثر سقوط حافلة كانوا يستقلونها من منحدر على طريق ‌‏(‏BV-5114‌‏) بالقرب من فوغارس دي مونكلوس ببرشلونة.‏

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (‏RTVE‏) عن وزيرة الصحة “أولغا بانيه” قولها: ‏إن الحادث وقع مساء أمس الأحد، عندما انحرفت الحافلة المملوكة لشركة ساغاليس لنقل ‏الركاب عن الطريق الضيق والمتعرج، وسقطت من المنحدر البالغ ارتفاعه 20 متراً، ما ‏تسبب بإصابة 83 شخصاً، حالة سبعة منهم خطيرة.‏

واستدعى الحادث تفعيل خطة الطوارئ لحوادث النقل، وحشد 23 سيارة إسعاف، ‏ومروحيتين طبيتين، وثلاثة فرق مشتركة من الكوادر الطبية والإطفاء، إضافةً إلى نحو ‌‏30 من فرق الإنقاذ الجبلي. ‏

وأغلقت الشرطة الطريق في كلا الاتجاهين لتسهيل التعامل مع الحادث وتقديم المساعدة ‏للمصابين، وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.‏

وكانت السلطات الإسبانية أعلنت في 27 الشهر الماضي مقتل 15 شخصاً، وإصابة ثمانية ‏آخرين في حوادث سير منفصلة في عدة مدن من البلاد.‏