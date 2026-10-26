إصابة 83 شخصاً إثر سقوط حافلة عن منحدر في برشلونة

برشلونة-سانا
أُصيب 83 شخصاً على الأقل، إثر سقوط حافلة كانوا يستقلونها من منحدر على طريق (BV-5114) بالقرب من فوغارس دي مونكلوس ببرشلونة.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE) عن وزيرة الصحة “أولغا بانيه” قولها: إن الحادث وقع مساء أمس الأحد، عندما انحرفت الحافلة المملوكة لشركة ساغاليس لنقل الركاب عن الطريق الضيق والمتعرج، وسقطت من المنحدر البالغ ارتفاعه 20 متراً، ما تسبب بإصابة 83 شخصاً، حالة سبعة منهم خطيرة.
واستدعى الحادث تفعيل خطة الطوارئ لحوادث النقل، وحشد 23 سيارة إسعاف، ومروحيتين طبيتين، وثلاثة فرق مشتركة من الكوادر الطبية والإطفاء، إضافةً إلى نحو 30 من فرق الإنقاذ الجبلي.
وأغلقت الشرطة الطريق في كلا الاتجاهين لتسهيل التعامل مع الحادث وتقديم المساعدة للمصابين، وتم فتح تحقيق للوقوف على ملابسات وأسباب الحادث.
وكانت السلطات الإسبانية أعلنت في 27 الشهر الماضي مقتل 15 شخصاً، وإصابة ثمانية آخرين في حوادث سير منفصلة في عدة مدن من البلاد.