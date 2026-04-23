الخطوط الجوية القطرية تقرر استئناف رحلاتها الجوية اليومية إلى الإمارات وسوريا

الدوحة-سانا

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، عن نيتها استئناف عملياتها التشغيلية بين الدوحة ووجهات رئيسية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الرحلات اليومية إلى سوريا والإمارات.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية “قنا” عن الخطوط القطرية قولها في بيان: إنها ستعيد تشغيل الرحلات الجوية اليومية إلى دمشق ابتداء من الـ 1من أيار المقبل، فيما تستأنف رحلاتها الجوية اليومية إلى دبي، والشارقة في الإمارات اعتباراً من اليوم.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الخطوط الجوية القطرية الرامية إلى استعادة جداول رحلاتها الجوية العالمية بشكل تدريجي، وعقب ما ورد في إعلانها منتصف نيسان الجاري، بشأن توسيع نطاق رحلاتها الجوية اعتباراً من الـ 16من حزيران 2026 ليصل إلى أكثر من 150 وجهة عبر القارات الست.

وكانت حركة الطيران في الخليج شهدت خلال الفترة الماضية اضطراباً واسعاً وتعليقاً للرحلات الجوية، نتيجة الحرب في المنطقة، والتي قامت خلالها إيران باعتداءات على عدد من دول الخليج العربي ودول أخرى في المنطقة، ما أدى لإغلاق المجالات الجوية وإلغاء آلاف الرحلات وتأخيرها وتحويل مسارات الطائرات، متسبباً بخسائر مالية كبيرة لشركات الطيران.