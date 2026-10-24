الإثنين 26 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: اليمن يرحب ببيان السعودية ومصر وتركيا وباكستان المندد باعتداءات ميليشيا الحوثي
بحث
بحث
sana-logo-mobile

اليمن يرحب ببيان السعودية ومصر وتركيا وباكستان المندد باعتداءات ميليشيا الحوثي

photo 2026 10 24 15 58 35 اليمن يرحب ببيان السعودية ومصر وتركيا وباكستان المندد باعتداءات ميليشيا الحوثي
شعار وزارة الخارجية اليمنية-وكالة سبأ

عدن-سانا

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، بالبيان المشترك الصادر عن السعودية ومصر وتركيا وباكستان، بما تضمنه من إدانة لتصعيد ميليشيا الحوثي والاعتداءات على السعودية والملاحة الدولية، وتأكيد التضامن مع اليمن والسعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن الوزارة قولها في بيان: إن “البيان يعكس مواقف الدول الأربع إزاء التطورات الإقليمية، ويؤكد أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار”.

وكانت مدينة إسطنبول التركية استضافت، أمس الجمعة، مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة، برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبمشاركة دولية واسعة، وتناولت جلساته دور الوساطة في عالم متغير، وإفساح المجال أمام الدبلوماسية، والشراكات من أجل السلام، وسبل تطوير جهود الوساطة والمساعدات الإنسانية في النزاعات.

هزة بقوة 5.1 درجات بولاية دنيزلي غربي تركيا
واشنطن تسحب قسماً من قواتها المنتشرة في نيجيريا
الصين وباكستان تدعوان الولايات المتحدة وإيران إلى وقف القتال واستئناف المفاوضات
مصرع شخص وإصابة اثنين بجروح إثر تحطم مروحية فرنسية
السعودية وقطر تبحثان التطورات الدولية وجهود الوساطة المتعلقة بمذكرة التفاهم بين ‏أمريكا وإيران
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك