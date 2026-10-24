اليمن يرحب ببيان السعودية ومصر وتركيا وباكستان المندد باعتداءات ميليشيا الحوثي

عدن-سانا

رحبت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، بالبيان المشترك الصادر عن السعودية ومصر وتركيا وباكستان، بما تضمنه من إدانة لتصعيد ميليشيا الحوثي والاعتداءات على السعودية والملاحة الدولية، وتأكيد التضامن مع اليمن والسعودية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن الوزارة قولها في بيان: إن “البيان يعكس مواقف الدول الأربع إزاء التطورات الإقليمية، ويؤكد أهمية دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار”.

وكانت مدينة إسطنبول التركية استضافت، أمس الجمعة، مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة، برعاية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبمشاركة دولية واسعة، وتناولت جلساته دور الوساطة في عالم متغير، وإفساح المجال أمام الدبلوماسية، والشراكات من أجل السلام، وسبل تطوير جهود الوساطة والمساعدات الإنسانية في النزاعات.