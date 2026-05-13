وزيرا خارجية قطر والأردن يبحثان التطورات وجهود خفض ‏التصعيد بالمنطقة‎

الدوحة-سانا
بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الثلاثاء هاتفياً، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، التطورات بالمنطقة وجهود خفض التصعيد فيها.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال أيضاً التطورات بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية ووقف إطلاق النار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد الوزير القطري ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة عبر الوسائل السلْمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق مستدام يحول دون تجدد التصعيد.
وكان وزير الخارجية القطري، التقى في وقت سابق اليوم، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبحث الجانبان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، والاتصالات الجارية لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.