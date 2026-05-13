وزيرا خارجية قطر والأردن يبحثان التطورات وجهود خفض ‏التصعيد بالمنطقة‎

‎الدوحة-سانا‏

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ‏آل ثاني، اليوم الثلاثاء هاتفياً، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ‏التطورات بالمنطقة وجهود خفض التصعيد فيها‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن الوزيرين بحثا خلال ‏الاتصال أيضاً التطورات بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية ‏ووقف إطلاق النار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في ‏المنطقة‎.‎

وأكد الوزير القطري ضرورة تجاوب جميع الأطراف مع جهود ‏الوساطة الجارية، بما يفتح المجال أمام معالجة جذور الأزمة ‏عبر الوسائل السلْمية والحوار، ويفضي للتوصل إلى اتفاق ‏مستدام يحول دون تجدد التصعيد‎.‎

وكان وزير الخارجية القطري، التقى في وقت سابق اليوم، ‌‏وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وبحث الجانبان وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، والاتصالات الجارية ‏لخفض التصعيد، بما يسهم في تعزيز الأمن ‏والاستقرار في ‏المنطقة‎.‎