الإعصار “لالا” يقترب من جزيرة هاواي الكبرى وسط تحذيرات من فيضانات

واشنطن-سانا‏

اقترب الإعصار «لالا» من الطرف الجنوبي لجزيرة هاواي الكبرى، مع توقّع ‏هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، فيما حذّرت السلطات من مخاطر ‏الفيضانات والسيول، في الولاية الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ.‏

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ونبّه المركز الوطني للأعاصير إلى خطر حدوث أمواج قوية وخطيرة على ‏السواحل، مشيراً إلى اشتداد قوة العاصفة “لالا” وتحولها إلى إعصار من الدرجة ‏الأولى، مع رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومتراً في الساعة.‏

ويقترب الإعصار من جزيرة هاواي الكبرى، فيما لا يزال تحذير العاصفة المدارية ‏سارياً في الجزر السبع الأخرى التي تشكل الولاية.‏

وحذرت السلطات من أمطار غزيرة قد تتسبب بفيضانات وسيول موحلة خطرة، ولا ‏سيما في المناطق الوعرة، بينما أدى الإعصار إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ‏ألف أسرة في الولاية.‏

ويعد وصول الأعاصير إلى هاواي أمراً نادراً، وفي حال وصول “لالا” إلى اليابسة ‏في الجزيرة الكبرى كما هو متوقع، سيكون ثالث إعصار يضرب الولاية في ‏تاريخها الحديث، بعد إعصار “دوت” عام 1959 و”إنيكي” عام 1992.‏

وتتسبّب ظاهرة “إل نينيو” شديدة القوّة هذا العام باحترار المنطقة الاستوائية من ‏المحيط الهادئ وزيادة خطر الأعاصير، ويتوقّع العلماء موسم أعاصير أكثر نشاطاً ‏مما هو مألوف في المنطقة.‏