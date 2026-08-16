الإعصار “لالا” يقترب من جزيرة هاواي الكبرى وسط تحذيرات من فيضانات

واشنطن-سانا
اقترب الإعصار «لالا» من الطرف الجنوبي لجزيرة هاواي الكبرى، مع توقّع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية، فيما حذّرت السلطات من مخاطر الفيضانات والسيول، في الولاية الأمريكية الواقعة في المحيط الهادئ.
ونبّه المركز الوطني للأعاصير إلى خطر حدوث أمواج قوية وخطيرة على السواحل، مشيراً إلى اشتداد قوة العاصفة “لالا” وتحولها إلى إعصار من الدرجة الأولى، مع رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومتراً في الساعة.
ويقترب الإعصار من جزيرة هاواي الكبرى، فيما لا يزال تحذير العاصفة المدارية سارياً في الجزر السبع الأخرى التي تشكل الولاية.
وحذرت السلطات من أمطار غزيرة قد تتسبب بفيضانات وسيول موحلة خطرة، ولا سيما في المناطق الوعرة، بينما أدى الإعصار إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 20 ألف أسرة في الولاية.
ويعد وصول الأعاصير إلى هاواي أمراً نادراً، وفي حال وصول “لالا” إلى اليابسة في الجزيرة الكبرى كما هو متوقع، سيكون ثالث إعصار يضرب الولاية في تاريخها الحديث، بعد إعصار “دوت” عام 1959 و”إنيكي” عام 1992.
وتتسبّب ظاهرة “إل نينيو” شديدة القوّة هذا العام باحترار المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ وزيادة خطر الأعاصير، ويتوقّع العلماء موسم أعاصير أكثر نشاطاً مما هو مألوف في المنطقة.