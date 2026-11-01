أوتشا: المستوطنون الإسرائيليون يشنون 397 هجوماً ضد الفلسطينيين الشهر الماضي

القدس المحتلة-سانا
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أنه وثق 397 هجوماً للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال شهر تشرين الأول الماضي، في حصيلة قياسية لم يسبق تسجيلها خلال شهر واحد منذ بدء رصد الاعتداءات في عام 2006.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن “أوتشا” قوله في تقرير صدر اليوم الأحد: إن ” 62 هجوماً وقع خلال الفترة الممتدة بين 20 و26 تشرين الأول استهدفت 49 تجمعاً فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية، من بينها 38 هجوماً ارتبطت بموسم قطف الزيتون” مشيراً إلى أن الإحصائية المذكورة لم تشمل الأيام الخمسة الأخيرة من الشهر الماضي.
كما وثق التقرير “إصابة 57 فلسطينياً بينهم 9 أطفال جراء اعتداءات نفذها مستعمرون وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة”، مبيناً أن “23 فلسطينياً أصيبوا باعتداءات المستوطنين، بينما أصيب 34 آخرون برصاص واعتداءات قوات الاحتلال”.
وكانت منظمة العفو الدولية حذرت في وقت سابق من تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة الغربية بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون، وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تلك الاعتداءات وبفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين متورطين في انتهاكات القانون الدولي.