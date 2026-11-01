أوتشا: المستوطنون الإسرائيليون يشنون 397 هجوماً ضد الفلسطينيين الشهر الماضي

القدس المحتلة-سانا‏

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أنه وثق 397 هجوماً ‏للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال شهر تشرين الأول الماضي، ‏في حصيلة قياسية لم يسبق تسجيلها خلال شهر واحد منذ بدء رصد الاعتداءات في ‏عام 2006.‏

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن “أوتشا” قوله في تقرير صدر اليوم الأحد: إن ‌‏” 62 هجوماً وقع خلال الفترة الممتدة بين 20 و26 تشرين الأول استهدفت 49 ‏تجمعاً فلسطينياً في أنحاء الضفة الغربية، من بينها 38 هجوماً ارتبطت بموسم قطف ‏الزيتون” مشيراً إلى أن الإحصائية المذكورة لم تشمل الأيام الخمسة الأخيرة من الشهر ‏الماضي.‏

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كما وثق التقرير “إصابة 57 فلسطينياً بينهم 9 أطفال جراء اعتداءات نفذها ‏مستعمرون وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية بما فيها القدس ‏المحتلة”، مبيناً أن “23 فلسطينياً أصيبوا باعتداءات المستوطنين، بينما أصيب 34 ‏آخرون برصاص واعتداءات قوات الاحتلال”.‏

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وكانت منظمة العفو الدولية حذرت في وقت سابق من تصاعد هجمات المستوطنين ‏في الضفة الغربية بالتزامن مع بدء موسم قطف الزيتون، وطالبت المجتمع الدولي ‏باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تلك الاعتداءات وبفرض عقوبات على مسؤولين ‏إسرائيليين متورطين في انتهاكات القانون الدولي.‏