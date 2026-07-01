سلام: هدف الاتفاق الإطاري هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان

بيروت- سانا

أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، اليوم الأربعاء، أن هدف الاتفاق “الإطاري” هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان وعودة أهل الجنوب للبدء بإعادة الإعمار.



وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن سلام دعا، خلال مقابلة تلفزيونية، إلى بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، ووصف حرب الإسناد التي افتعلتها ميليشيا حزب الله بالمغامرة والنكبة، لما خلفته من عدد الضحايا وتكلفة الإعمار.



وقال رئيس الوزراء اللبناني: “نحن مستمرون في عملية توثيق ما نعدّه انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني في لبنان، وهذا ما يقوم به نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري في جنيف، وإذا انحرفت المفاوضات عن مسارها فهذا يشكّل سلاحاً بيد لبنان”.



وكان لبنان وإسرائيل وقعا في العاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقاً إطارياً ‏عقب جولة خامسة من المفاوضات بين الجانبين برعاية أمريكية، يتضمن انسحاباً إسرائيلياً من منطقتين تجريبيتين في لبنان، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، ونزع سلاح الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة اللبنانية.