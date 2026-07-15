الجيش الأمريكي يعلن استهداف وتعطيل ناقلة نفط حاولت الإبحار باتجاه ميناء إيراني

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء استهداف وتعطيل ناقلة نفط كانت متجهة إلى أحد الموانئ الإيرانية.



وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان نشرته على منصة “إكس”، أن وحداتها البحرية رصدت ناقلة النفط “بلما” التي ترفع علم “كوراساو” أثناء عبورها المياه الدولية باتجاه جزيرة خارك الإيرانية، مشيرة إلى أن السفينة تجاهلت سلسلة تحذيرات متكررة في محاولة لخرق الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.

وأضاف البيان: إن طائرة أمريكية استهدفت مدخنة الناقلة بصواريخ من طراز “هيلفاير” لتعطيلها ومنعها من مواصلة مسارها.



وبينت القيادة الأمريكية أنها استأنفت إجراءات الحصار البحري على حركة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية منذ يوم أمس الثلاثاء، لافتة إلى أن قواتها قامت خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من بدء تطبيق هذه الإجراءات بتحويل مسار سفينتين تجاريتين، إلى جانب استهداف وتعطيل السفينة المذكورة.



وأعلن الجيش الأمريكي في وقت سابق اليوم عن شن موجة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، استهدفت القدرات العسكرية الإيرانية التي تُستخدم لتهديد السفن العابرة في مضيق هرمز، والذي يعد ممراً مائياً دولياً حيوياً لحركة التجارة العالمية.