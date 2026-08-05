مصرع 14 شخصاً جراء صواعق البرق في ولاية جاركاند الهندية

deccanherald 2024 07 e1aa2de6 e68a 4ef5 b59a d0a327f78ee2 lightning 1158027 1920 1595307108 مصرع 14 شخصاً جراء صواعق البرق في ولاية جاركاند الهندية
تعبيرية

نيودلهي-سانا

أعلنت السلطات الهندية اليوم الأربعاء مصرع ما لا يقل عن 14 شخصاً جراء الصواعق المرتبطة بالعواصف الرعدية في ولاية جاركاند الغنية بالمعادن شرقي البلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن الشرطة المحلية قولها: إن من بين القتلى عشرة من عمال المزارع كانوا يعملون وسط المحاصيل في الحقول المفتوحة في منطقة جيريدي التابعة للولاية، فيما أصيب مالا يقل عن سبعة أشخاص آخرين.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الهندية اليوم هطول أمطار على نطاق واسع في الولاية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت ولاية جاركاند شهدت عام 2025 أكثر من 200 حالة وفاة عزيت في الغالب إلى “الصواعق المرتبطة بالعواصف الرعدية”.

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