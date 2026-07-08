مصرع 8 أطفال وإصابة 5 جراء انهيار أرضي ضرب مدرسة في بنغلاديش

XPZMGBQY7NKSHAKJRP5KIDH2AM مصرع 8 أطفال وإصابة 5 جراء انهيار أرضي ضرب مدرسة في بنغلاديش

داكا-سانا

لقي 8 أطفال مصرعهم وأصيب 5 آخرون جراء انهيار أرضي نجم عن هطول أمطار موسمية غزيرة ضرب مدرسة جنوب شرق بنغلاديش.

وذكرت رويترز أن الانهيار الأرضي دفن المدرسة تحت الطين والحطام بعد هطول أمطار غزيرة تواصلت لأيام إلا أن رجال الإنقاذ تمكنوا من العثور على 13 طفلاً في المدرسة لقي ثمانية منهم حتفهم بينما نُقل الباقون إلى المشافي لتلقي العلاج.

وكانت انهيارات أرضية ضربت مخيمات في جنوب شرق بنغلاديش في وقت سابق من الأسبوع الجاري تسببت بمقتل 8 أشخاص بينهم نساء وأطفال.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في بنغلاديش هطول المزيد من الأمطار خلال الأيام القليلة المقبلة وسط حالة تأهب لحدوث انهيارات أرضية وفيضانات مفاجئة.

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