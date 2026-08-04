الشرطة البرازيلية تنفذ عملية ضد مشتبه بتخطيطهم لهجمات خلال الانتخابات

برازيليا-انا

أعلنت الشرطة البرازيلية تنفيذ عملية أمنية استهدفت ثمانية أشخاص يشتبه في تخطيطهم لتنفيذ هجمات في العاصمة برازيليا خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الأول المقبل.

وأوضحت الشرطة، في بيان، وفق ما ذكرت فرانس برس أن التحقيقات شملت مشتبهين تتراوح أعمارهم بين 19 و31 عاماً يقيمون في خمس ولايات، مشيرة إلى أن الاتصالات التي جرى اعتراضها تضمنت مناقشات حول تصنيع عبوات ناسفة، واختيار أهداف، والتدريب التكتيكي والتجنيد.

وأضافت أن العملية تهدف إلى مصادرة أجهزة إلكترونية و”تحديد درجة التنظيم ومستوى التقدم في تنفيذ الخطط التي ناقشها” المشتبه بهم، لافتة إلى أن التحقيقات تتناول جرائم محتملة، بينها تشكيل عصابة والإشادة بأعمال إجرامية، من دون تصنيفها في هذه المرحلة ضمن قضايا الإرهاب.



ومن المقرر أن تُجرى الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية في ‏الرابع من تشرين الأول 2026، على أن تُجرى جولة الإعادة في الخامس ‏والعشرين من الشهر نفسه إذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة‎.‎