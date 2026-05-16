سيراليون تستقبل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة بموجب اتفاق جديد

فريتاون-سانا‏

استقبلت سيراليون مئات المهاجرين من دول غرب أفريقيا الذين ترحلهم الولايات ‏المتحدة، في إطار اتفاق جديد أبرمته مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع ‏عمليات الترحيل.‏

وقال وزير خارجية سيراليون تيموثي كابا لوكالة رويترز: إن بلاده وقعت اتفاقاً مع ‏الولايات المتحدة لاستقبال 300 مواطن سنوياً من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب ‏أفريقيا “إيكواس”، بواقع 25 شخصاً شهرياً كحد أقصى.‏

وأضاف كابا: إن أول رحلة للمهاجرين المرحلين إلى دولة ثالثة ستصل إلى سيراليون في ‏العشرين من أيار الجاري، وعلى متنها 25 شخصاً من السنغال وغانا وغينيا ونيجيريا.‏

وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت مرحلين من دول ثالثة إلى دول أفريقية، منها ‏جمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا والكاميرون وغينيا الاستوائية وإسواتيني، ما أثار ‏انتقادات من خبراء قانونيين ومنظمات حقوقية بشأن الأساس القانوني لعمليات النقل، ‏ومعاملة المرحلين إلى بلدان ليسوا من رعاياها.‏