سيراليون تستقبل مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة بموجب اتفاق جديد

فريتاون-سانا
استقبلت سيراليون مئات المهاجرين من دول غرب أفريقيا الذين ترحلهم الولايات المتحدة، في إطار اتفاق جديد أبرمته مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسريع عمليات الترحيل.
وقال وزير خارجية سيراليون تيموثي كابا لوكالة رويترز: إن بلاده وقعت اتفاقاً مع الولايات المتحدة لاستقبال 300 مواطن سنوياً من دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، بواقع 25 شخصاً شهرياً كحد أقصى.
وأضاف كابا: إن أول رحلة للمهاجرين المرحلين إلى دولة ثالثة ستصل إلى سيراليون في العشرين من أيار الجاري، وعلى متنها 25 شخصاً من السنغال وغانا وغينيا ونيجيريا.
وسبق للولايات المتحدة أن أرسلت مرحلين من دول ثالثة إلى دول أفريقية، منها جمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا والكاميرون وغينيا الاستوائية وإسواتيني، ما أثار انتقادات من خبراء قانونيين ومنظمات حقوقية بشأن الأساس القانوني لعمليات النقل، ومعاملة المرحلين إلى بلدان ليسوا من رعاياها.