الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولة تنفيذية وشركات روسية لتورطها في تصنيع المسيّرات

بروكسل-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة فرض عقوبات على مسؤولة تنفيذية وخمس شركات روسية، قال إنها متورطة في تصنيع طائرات مسيّرة تستخدم في العمليات العسكرية.

وأوضح الاتحاد في بيان نقلته وكالة رويترز أن العقوبات شملت إيرينا خاريسوفا، رئيسة مجلس إدارة مجموعة (إيه.بي.إس إلكترو) التي تطوّر وتصنّع المكونات الإلكترونية واللاسلكية اللازمة لتشغيل الطائرات المسيّرة، مبيناً أن الشركات الروسية الخمس المدرجة على قائمة العقوبات تتبع المجموعة نفسها.

وأشار الاتحاد إلى أن القرار جاء بعد تكثيف روسيا هجماتها على كييف ومناطق أخرى في أوكرانيا هذا الشهر، مؤكداً أن الجهات المستهدفة “تشكل جزءاً من المجمع العسكري الروسي، عبر مشاركتها المباشرة في تصنيع الطائرات المسيّرة”.

ويعمل الاتحاد الأوروبي حالياً على استكمال الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات ضد روسيا، والتي ستشمل البنوك الروسية وشبكات العملات المشفرة وإنتاج الطائرات المسيّرة وتجار النفط وشركات التكرير.