هيئة الأسرى الفلسطينية: الأسيرات في معتقل الدامون يتعرضن لانتهاكات متواصلة

القدس المحتلة-سانا

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأحد، أن الأسيرات في معتقل “الدامون” يتعرضن لانتهاكات متواصلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط حرمانهن من أبسط الحقوق الإنسانية وتدهور أوضاعهن المعيشية والصحية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن الهيئة قولها في بيان: إن الظروف الصحية داخل المعتقل قاسية للغاية، مشيرة إلى أن أوضاع السجن “سيئة للغاية” في ظل تدني نوعية الطعام وكميته.

وأضافت الهيئة أن إدارة المعتقل تفرض تضييقاً متعمداً على الأسيرات، يشمل حرمانهن من مستلزمات ووسائل النظافة الشخصية، بما يزيد من معاناتهن داخل السجن.

ووفق تقارير حقوقية فلسطينية، يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9500، بينهم 3324 معتقلاً إدارياً، و95 أسيرة، ونحو 360 طفلاً.