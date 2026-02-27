استطلاع: تعاطف الأمريكيين مع الفلسطينيين يسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عقدين

واشنطن-سانا

كشف استطلاع رأي جديد أن نسبة تعاطف الشعب الأمريكي مع الفلسطينيين بلغت أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، في تحول لافت للرأي العام الأمريكي.

وذكرت وكالة أسوشتيد برس أن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة (غالوب) ونشرت نتائجه اليوم الجمعة، أظهر أن 41 بالمئة من الأمريكيين يتعاطفون حالياً مع الفلسطينيين فيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، مقابل 36 بالمئة يتعاطفون مع الإسرائيليين.

وكشف الاستطلاع أيضاً أن نسبة الأمريكيين المؤيدين لقيام دولة فلسطينية مستقلة بلغت 57 بالمئة، وهي نسبة تقترب من أعلى مستوى سجلته المؤسسة عام 2003.

يشار إلى أن هذا التحول في الرأي العام الأمريكي، وبحسب وسائل إعلام دولية، يحمل دلالات مهمة على مستقبل السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، ولا سيما في ظل تعاظم مسألة المطالبة بإعادة النظر في حجم المساعدات المقدمة لإسرائيل وطبيعة العلاقة الاستراتيجية معها.