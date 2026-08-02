قطر والسعودية والأردن والكويت تؤكد أهمية الحوار لخفض ‏التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا‏

أكدت قطر والسعودية والأردن والكويت اليوم الأحد، أهمية التزام ‏جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في ‏إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لضمان حرية ‏الملاحة في مضيق هرمز، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة ‏وخفض التصعيد فيها وتعزيز الاستقرار الإقليمي‎.‎

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن ذلك جاء خلال اتصالات ‏هاتفية أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد ‏بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم، مع كل من وزير ‏الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونائب رئيس ‏الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ‏ووزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح‎.‎

كما أكدت الدول الأربع دعم جميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل ‏التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في ‏المنطقة‎.‎

وبحث المسؤولون خلال الاتصالات أيضاً، علاقات التعاون الثنائية ‏وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية، ولا ‏سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لتعزيز الأمن ‏والاستقرار في المنطقة‎.‎

وتأتي هذه الاتصالات في سياق الجهود الإقليمية الهادفة إلى احتواء ‏التوترات، وخفض التصعيد، ومنع اتساع دائرة الصراع، وذلك بعد ‏ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هجوم ‏عسكري كان مقرراً على إيران خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى ‏أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران وعدد من دول منطقة ‏الشرق الأوسط‎.‎