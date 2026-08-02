قطر والسعودية والأردن والكويت تؤكد أهمية الحوار لخفض ‏التصعيد في المنطقة

الدوحة-سانا
أكدت قطر والسعودية والأردن والكويت اليوم الأحد، أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية، وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة وخفض التصعيد فيها وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” أن ذلك جاء خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني اليوم، مع كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح.
كما أكدت الدول الأربع دعم جميع المساعي الرامية إلى نزع فتيل التوتر، والتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.
وبحث المسؤولون خلال الاتصالات أيضاً، علاقات التعاون الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية، ولا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وتأتي هذه الاتصالات في سياق الجهود الإقليمية الهادفة إلى احتواء التوترات، وخفض التصعيد، ومنع اتساع دائرة الصراع، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هجوم عسكري كان مقرراً على إيران خلال الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لطلبات من طهران وعدد من دول منطقة الشرق الأوسط.