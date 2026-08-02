كوريا الجنوبية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

سيئول-سانا

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الكورية اليوم الأحد أن مدينة يانغسان في جنوب شرق كوريا الجنوبية سجلت أعلى درجة حرارة في تاريخ البلاد الحديث في ظل موجة حر شديدة تواصل تأثيرها على أنحاء البلاد.

وأوضحت الوكالة، بحسب وكالة يونهاب، أن درجة الحرارة في يانغسان، بلغت 42 درجة مئوية قبل أن ترتفع إلى 42.5 درجة مئوية بعد عشر دقائق، مسجلة أعلى قراءة منذ بدء تسجيل بيانات الأرصاد الجوية الحديثة في شبه الجزيرة الكورية عام 1904، استناداً إلى سجلات 97 محطة رصد طويلة الأمد.

وتواصل درجات الحرارة في يانغسان تجاوز حاجز 40 درجة مئوية يومياً، وسط مخاوف بإمكانية تخطيها 43 درجة مئوية، فيما سجلت المدينة اليوم الخامس على التوالي الذي تتجاوز فيه الحرارة 40 درجة مئوية.

وفي مدينة غيونغجو، بلغت الحرارة 40.2 درجة مئوية، في أول مرة تتجاوز فيها الحرارة هذا المستوى خلال العام الجاري، وهي أعلى درجة تسجلها المدينة منذ عام 2018، عندما بلغت 39.8 درجة مئوية.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية رفع حالة الطوارئ في مقر إدارة الكوارث إلى “المستوى الثاني” بهدف تعزيز الاستجابة الحكومية وتنسيق الإجراءات لمواجهة تداعيات الأحوال الجوية القاسية.

كما دعت السلطات إلى تجنب الأنشطة في الأماكن المكشوفة والالتزام بإرشادات السلامة، فيما أصدرت رئيسة الوزراء هان سيونغ-سوك توجيهات عاجلة بتكثيف إجراءات حماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الحرارة، وضمان استقرار إمدادات الكهرباء والمياه.

ويحذر العلماء من أن الظواهر الجوية المتطرّفة مثل موجات الحر أصبحت أكثر تواتراً وشدّة نتيجة التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية.