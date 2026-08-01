الصين تستكمل تحديث نظام “بيدو” للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية

photo 2026 08 01 14 03 12 الصين تستكمل تحديث نظام "بيدو" للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية

بكين-سانا

أعلن مكتب الصين للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية استكمال تحديث نظام “بيدو” للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية في المدار، بهدف توفير خدمات أكثر جودة وموثوقية للمستخدمين حول العالم.

ونقلت وكالة شينخوا اليوم السبت عن المكتب، أن النظام، الذي يعمل بصورة مستقرة، سيواصل تطوير تقنيات الملاحة الحديثة لتقديم خدمات أكثر دقة وموثوقية في تحديد المواقع والملاحة والتوقيت.

وأشار المكتب إلى أن النظام يحقق، عبر خدمة تحديد المواقع عالية الدقة، دقة أفقية تتجاوز 0.3 متر، ودقة رأسية تتجاوز 0.6 متر.

وكانت تقارير سابقة أفادت بأن عملية التحديث شملت إدخال تعديلات لتحسين الأداء التشغيلي لعدد من الأقمار الاصطناعية.

ويضم نظام “بيدو”، الذي يعد نظاماً عالمياً متكاملاً للملاحة عبر الأقمار الاصطناعية، 50 قمراً اصطناعياً عاملاً في المدار، ويوفر دقة عالمية في تحديد المواقع تتجاوز 10 أمتار، ودقة في قياس السرعة تزيد على 0.2 متر في الثانية، ودقة في التوقيت تصل إلى 20 نانو ثانية.

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