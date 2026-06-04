الحزب الديمقراطي يتجه نحو فوز واسع في الانتخابات المحلية بكوريا الجنوبية

سيئول- سانا

أظهرت نتائج أولية لفرز الأصوات في الانتخابات المحلية بكوريا الجنوبية، اليوم الخميس، تقدماً واضحاً للحزب الديمقراطي الحاكم، ما يضعه على مسار تحقيق فوز واسع في الاستحقاق الانتخابي الذي جرى أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن بيانات اللجنة الوطنية للانتخابات، حتى الساعة ال 7:10 صباحاً بالتوقيت المحلي، تشير إلى توقع فوز الحزب الديمقراطي بـ 12 منصباً من أصل 16 منصباً لرؤساء البلديات وحكام الأقاليم، في حين يتجه حزب سلطة الشعب إلى حسم ثلاثة من المقاعد الرئيسية.

وفي العاصمة سيئول، بقيت المنافسة متقاربة مع استمرار عمليات الفرز، رغم الانتهاء من إحصاء أكثر من 93 بالمئة من الأصوات، وفق اللجنة الوطنية للانتخابات.

وتوافقت النتائج الأولية، إلى حد كبير، مع استطلاعي رأي أُجريا عقب إغلاق صناديق الاقتراع، حيث رجحا فوز الحزب الديمقراطي بـ11 مقعداً من أصل 16 مقعداً رئيسياً، مقابل تقدم حزب سلطة الشعب في مقعد واحد فقط.

ويشغل الحزب الديمقراطي الحاكم حالياً 13 مقعداً من أصل 14 مقعداً متنافساً عليها، فيما تُعد هذه الانتخابات أول اختبار انتخابي على مستوى البلاد لأداء إدارة الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ.