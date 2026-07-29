الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران

واشنطن-سانا

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات جديدة ضد كيانات مرتبطة بإيران، بما فيها 8 ناقلات بحرية.

وفي بيان نشر على موقعها الرسمي، أعلنت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لها اتخذ إجراءات جديدة ضد ما وصفته بمحاولات إيران” تحقيق مكاسب مالية من مضيق هرمز ودعم اقتصادها المتعثر”.

كيانات مرتبطة بإيران

وأوضح البيان أن الخطوة تشمل إدراج شركتين تعتبرهما واشنطن جزءاً من مخطط ابتزاز تدعمه قوات “الحرس الثوري الإيراني” يجبر السفن التجارية على شراء تأمين بحري إلزامي للمرور عبر المضيق، رغم أن المخاطر التي يغطيها هذا التأمين مثل احتجاز السفن تُعد في معظمها من صنع إيران نفسها.

وأشار البيان إلى أن شركتي”Persian Gulf Marine Insurance Company” و “HormuzSafe Marine Services Authority” تعملان على تمرير وثائق تأمين معتمدة من “الحرس الثوري الإيراني”، بهدف استخراج إيرادات تحت غطاء خدمات بحرية، بما في ذلك قبول المدفوعات بالأصول الرقمية لتجنب العقوبات، وهو ما يمنح إيران قدرة أكبر على التحكم في حركة الشحن وتمويل عمليات “الحرس الثوري”.

ناقلات نفط معاقبة

إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: إن “الولايات المتحدة لن تسمح لإيران باحتجاز التجارة العالمية رهينة أو استخدام الشحن الدولي لتمويل الإرهاب والعدوان والقمع”.

كما فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عدد من السفن التي تنقل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية الإيرانية، في إطار الضغط على صادرات الطاقة الإيرانية.

ومنذ بداية العام، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 100 سفينة مرتبطة، بما يسمى “أسطول الظل” الإيراني، وهو شبكة لوجستية سرية تساعد طهران على استمرار تدفق عائدات النفط رغم العقوبات.

وتأتي هذه الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي 13902 الذي يستهدف قطاعي النفط والبتروكيماويات الإيرانيين، ويدعم مذكرة الأمن القومي الأمريكي الرئاسية NSPM‑2 الهادفة إلى فرض أقصى ضغط اقتصادي على إيران.

وتشمل العقوبات أيضاً إدراج عدة ناقلات نفط تحمل أعلام دول مختلفة، إضافة إلى الشركات المالكة والمشغلة لها، باعتبارها تعمل في قطاع النفط الإيراني.

وتأتي العقوبات الجديدة بعد أن توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق اليوم وخلال مقابلة ‌مع شبكة “فوكس نيوز” بتوجيه ضربة قوية لإيران، وذلك ‌بعد أن أعلن الجيش الأمريكي اعتراض عدة صواريخ باليستية أطلقتها إيران باتجاه قوات أمريكية في الشرق الأوسط.