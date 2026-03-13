ماكرون يعلن مقتل جندي فرنسي في أربيل

باريس-سانا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة عن مقتل جندي فرنسي في الهجوم الذي استهدفت قاعدة مشتركة بأربيل في كردستان العراق.

ونقلت وكالة فرانس برس عن ماكرون قوله عبر منصة “إكس”: “مات الجندي برتبة مساعد أرنو فريون من أجل فرنسا خلال هجوم في أربيل بالعراق”.

ووصف الرئيس الفرنسي الهجوم على القوات الفرنسية بأنه “غير مقبول”، موضحاً أن “وجود القوات الفرنسية في العراق يندرج في إطار مكافحة الإرهاب”.

وأكد ماكرون أن الحرب في إيران لا يمكن أن تبرر مثل هذه الهجمات.

وكانت هيئة الأركان العامة للجيوش الفرنسية أفادت أمس الخميس بإصابة ستة جنود فرنسيين في هجوم بمسيّرات في أربيل.