مرحلة صاروخية لـ”فالكون 9″ ترتطم بالقمر بعد 18 شهراً في الفضاء

واشنطن-سانا
أكد علماء فلك، اليوم الخميس، ارتطام المرحلة العليا المستهلكة من صاروخ “فالكون 9″، التابع لشركة “سبيس إكس”، بسطح القمر بسرعة عالية، بعد بقائها في الفضاء منذ إطلاقها في كانون الثاني عام 2025، فيما رصد تلسكوب في تشيلي آثار سحابة الحطام الناجمة عن الاصطدام.
ونقلت وكالة رويترز عن علماء الفلك قولهم: إن المرحلة الصاروخية، التي يبلغ وزنها نحو أربعة أطنان، اصطدمت بسطح القمر عند الساعة الـ6:35 صباح أمس الأربعاء بتوقيت غرينتش، بسرعة تقارب 8700 كيلومتر في الساعة.
ولم تتمكن المركبات الفضائية التي تدور حول القمر من تصوير لحظة الارتطام، فيما يُنتظر أن تلتقط صوراً لموقعه والفوهة التي خلّفها خلال الأيام المقبلة.
ورصد التلسكوب الكبير جداً، التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي في مرصد بارانال بتشيلي، مؤشرات طيفية لسحابة من المواد المتطايرة نتيجة الاصطدام، تضمنت غازي الصوديوم والليثيوم، واستمرت بين خمس وعشر دقائق.
وأوضح عالم الفلك المشرف على عمليات الرصد كارل شميدت، أن الصوديوم يُعتقد أنه ناجم عن تربة القمر، في حين قد تعود آثار الليثيوم إلى مكونات المرحلة الصاروخية، لافتاً إلى أن التحليل لا يزال أولياً، وسيخضع لمزيد من الدراسات لتحديد النتائج بدقة.
من جانبها، أكدت شركة “سبيس إكس” أن الاصطدام لم يكن مقصوداً، موضحةً أن النشاط الشمسي وقوى الجاذبية دفعا المرحلة الصاروخية تدريجياً إلى مسار أدى إلى ارتطامها قرب فوهة “أينشتاين” عند الحافة الغربية للقمر.
وكانت المرحلة الصاروخية أُطلقت في الـ15 من كانون الثاني عام 2025، حاملة مركبة الهبوط القمرية “بلو غوست” التابعة لشركة “فايرفلاي إيروسبيس”، وبقيت بعد إتمام مهمتها في مدار طويل حول الأرض، قبل أن تدفعها التأثيرات الطبيعية إلى مسار الاصطدام بالقمر.