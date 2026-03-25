تركيا والصين تؤكدان على أهمية استمرار سلاسل التوريد وإمدادات الطاقة

أنقرة-سانا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ونظيره الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي، على أهمية استمرار عمل خطوط النقل وسلاسل التوريد وإمدادات الطاقة.

وذكرت وكالة الأناضول أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال آخر التطورات الإقليمية وجهود إنهاء الحرب المستمرة في المنطقة منذ الـ 28 من شباط الماضي، مشددين على “ضرورة إنهاء الحرب بأقرب وقت ممكن”، وتناولا الجهود المبذولة في هذا الصدد.

كما أكدا على أن “استمرار عمل خطوط النقل وإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد بلا انقطاع يعد أمراً بالغ الأهمية”.

ويرى مراقبون أن الحرب على إيران تتجه نحو التحول إلى أزمة اقتصادية عالمية شاملة، مع ارتفاع أسعار الطاقة، وتضرر سلاسل الإمداد، وتزايد تكاليف الدفاع وسط دعوات لاحتواء تداعيات الحرب التي تهدد استقرار الأسواق التجارية والمالية في العديد من الدول.