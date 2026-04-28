اليونيسف تحذر من تفاقم كارثة إنسانية تهدد ملايين الأطفال في دارفور

جنيف-سانا

حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها الأطفال في دارفور، مؤكدة أن المنطقة تعيش واقعاً أكثر قسوة مما شهدته قبل عشرين عاماً، في ظل استمرار الحرب للعام الرابع على التوالي.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن ممثل اليونيسف في السودان شيلدون ييت قوله في تصريح للصحفيين: إن ملايين الأطفال يواجهون العنف والجوع والتشريد وسط تراجع الاهتمام الدولي، مشيراً إلى أن الطفولة في دارفور باتت “مرادفة للخوف والفقدان” مع احتراق المنازل وتدمير المدارس والمرافق الصحية وتكرار النزوح.

وأوضح ييت، أن أكثر من خمسة ملايين طفل في ولايات دارفور الخمس يعانون حرماناً شديداً، ويتعرضون لمخاطر القتل والجوع والمرض والصدمات النفسية، ولا سيما في مدينة الفاشر التي سجّلت ظروف مجاعة منذ تشرين الثاني الماضي، فيما بلغت معدلات سوء التغذية مستويات كارثية في مناطق واسعة.

وأكد أن قدرات اليونيسف وشركائها بلغت حدودها القصوى، مشدداً على ضرورة ضمان وصول إنساني آمن ومستدام وحماية المدنيين، وخاصة الأطفال، ومنع استهداف المدارس والمرافق الصحية.

وأشار إلى أن الاستجابة الإنسانية تعاني نقصاً حاداً في التمويل، إذ لم يتجاوز تمويل نداء اليونيسف للسودان لعام 2026 نسبة 16 بالمئة.

وختم ييت بالقول: إن “أطفال دارفور بحاجة إلى تحرك دولي عاجل، فمصير جيل كامل على المحك”.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حذّر أمس من تدهور خطير في الأمن الغذائي بالسودان، حيث يواجه 21.2 مليون شخص مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم 6.3 ملايين في مرحلة “الطوارئ” و375 ألفاً في مرحلة “الكارثة/المجاعة”.