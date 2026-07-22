ارتفاع حصيلة ضحايا غرق العبّارة قبالة سواحل غويانا إلى 53 قتيلاً

جورجتاون-سانا



ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة غرق عبّارة النقل الركابية قبالة سواحل العاصمة جورجتاون في غويانا إلى 53 قتيلاً على الأقل، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ للعثور على باقي المفقودين.



ونقلت وكالة فرانس برس عن سلطات غويانا قولها في بيان اليوم الأربعاء: “إن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من إجلاء 76 شخصاً من بين 179 شخصاً كانوا على متن العبّارة وقت وقوع الحادثة”، مشيرة إلى أن الحصيلة المعلنة للضحايا ما زالت غير نهائية مع استمرار تمشيط المنطقة الساحلية.



بدوره، أكد رئيس وزراء غويانا مارك فيليبس في مؤتمر صحفي مواصلة عمليات البحث عن المفقودين، موضحاً أن التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة كشفت وجود تباين في أعداد الركاب الفعليين مقارنة بالقوائم الرسمية المعتمدة قبل الإبحار.



وكانت العبّارة “باريما” في طريقها من العاصمة جورج تاون إلى قرية بورت كايتوما الواقعة شمال غرب البلاد عندما انقلبت، ورغم إنقاذ 67 ناجياً بينهم 15 طفلاً لا يزال العشرات في عداد المفقودين، بينما وسّعت فرق البحث عملياتها بمساعدة غواصين وسفن خاصة.



وتعتمد مناطق عدة في غويانا على النقل البحري للتنقل بين المدن والمناطق الساحلية، نظراً لاتساع شبكة الأنهار والسواحل، فيما تشهد البلاد بين الحين والآخر حوادث بحرية تدفع السلطات إلى تشديد إجراءات السلامة والرقابة على وسائل النقل المائي.