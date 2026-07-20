مقتل فلسطينيين وإصابة 16 بقصف الاحتلال مستشفى اليمن السعيد شمال قطاع غزة

200726 Gaza MS 1 0010.jpg 6c9ca1d0 7b10 45a2 bd0f cd3a5bf112a3.jpg 9d77331d b5e1 4204 a2e4 f0f81af3ac90 مقتل فلسطينيين وإصابة 16 بقصف الاحتلال مستشفى اليمن السعيد شمال قطاع غزة
مواطنون يتفقدون مركبة مدنية، استهدفها الاحتلال بالقصف في شارع الجلاء بمدينة غزة-وفا

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطينيان مساء اليوم الإثنين وأصيب 16 آخرون، غالبيتهم من الأطفال، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: إن “طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين الطابق الأول من مستشفى اليمن السعيد، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين، وإصابة 16 آخرين، معظمهم من الأطفال”.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قتل فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثلاثة آخرون جراء اعتداء نفذه مستوطنون في بلدة دير جرير ‏شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في مدينة قلقيلية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط تصعيد متواصل يشمل القتل والاعتقال والتهجير والاعتداء على الممتلكات، في ممارسات تؤكد تقارير أممية وحقوقية أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المفوضية الأوروبية: لا مخاوف فورية بشأن إمدادات النفط و الغاز إلى أوروبا
سنتكوم تعلن استهداف 140 موقعاً إيرانياً
الأردن: اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيّرة دخلت أجواء المملكة
الحرب تهزّ الاقتصاد العالمي.. من الأكثر تعرضاً لصدمات الطاقة والتضخم؟
الاتحاد الأوروبي يفرض أكبر غرامة بموجب قانون الخدمات الرقمية على “علي إكسبرس”
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك