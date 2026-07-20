مقتل فلسطينيين وإصابة 16 بقصف الاحتلال مستشفى اليمن السعيد شمال قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا



قتل فلسطينيان مساء اليوم الإثنين وأصيب 16 آخرون، غالبيتهم من الأطفال، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية قولها: إن “طائرات الاحتلال استهدفت بصاروخين الطابق الأول من مستشفى اليمن السعيد، ما أدى إلى مقتل فلسطينيين اثنين، وإصابة 16 آخرين، معظمهم من الأطفال”.



وفي وقت سابق اليوم الإثنين، قتل فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأصيب ثلاثة آخرون جراء اعتداء نفذه مستوطنون في بلدة دير جرير ‏شرق رام الله بالضفة الغربية، فيما اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين في مدينة قلقيلية.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، وسط تصعيد متواصل يشمل القتل والاعتقال والتهجير والاعتداء على الممتلكات، في ممارسات تؤكد تقارير أممية وحقوقية أنها ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.