تراجع عدد السفن العابرة لمضيقي هرمز وباب المندب

لندن-سانا‏

أظهرت بيانات شركة “كبلر” للملاحة البحرية، أن سبع سفن شحن عبرت مضيق ‏هرمز أمس الخميس، أي نصف العدد المسجل في اليوم السابق، وسط مخاوف بشأن ‏حركة الملاحة في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الجمود في المحادثات بين ‏الولايات المتحدة وإيران.‏

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن الشركة قولها: إن أربع سفن دخلت الممر ‏المائي وغادرته ثلاث، فيما لم تعبر أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات للغاز الطبيعي ‏المسال، بينما عبرت ناقلة غاز عملاقة واحدة تحمل البروبان والبيوتان المضيق عبر ‏المسار الإيراني.‏

وفي مضيق باب المندب، تراجعت حركة الملاحة أيضاً، إذ بلغ إجمالي عدد سفن ‏البضائع العابرة أمس الخميس 23 سفينة، مقارنة بـ34 سفينة في كل من اليومين ‏السابقين، دخلت منها 16 سفينة وغادرت سبع.‏

ومن بين السفن التي غادرت المضيق ناقلتان متوسطتا الحجم تحملان شحنات من ‏النفط الخام إلى فيتنام والهند، فيما لم تمر أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات للغاز ‏الطبيعي المسال عبر المضيق أمس.‏

وكانت حركة العبور عبر مضيق هرمز تتراوح عادة بين 130 و140 سفينة قبل ‏إغلاق الممر المائي على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.‏