تراجع عدد السفن العابرة لمضيقي هرمز وباب المندب

لندن-سانا
أظهرت بيانات شركة “كبلر” للملاحة البحرية، أن سبع سفن شحن عبرت مضيق هرمز أمس الخميس، أي نصف العدد المسجل في اليوم السابق، وسط مخاوف بشأن حركة الملاحة في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الجمود في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.
ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن الشركة قولها: إن أربع سفن دخلت الممر المائي وغادرته ثلاث، فيما لم تعبر أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال، بينما عبرت ناقلة غاز عملاقة واحدة تحمل البروبان والبيوتان المضيق عبر المسار الإيراني.
وفي مضيق باب المندب، تراجعت حركة الملاحة أيضاً، إذ بلغ إجمالي عدد سفن البضائع العابرة أمس الخميس 23 سفينة، مقارنة بـ34 سفينة في كل من اليومين السابقين، دخلت منها 16 سفينة وغادرت سبع.
ومن بين السفن التي غادرت المضيق ناقلتان متوسطتا الحجم تحملان شحنات من النفط الخام إلى فيتنام والهند، فيما لم تمر أي ناقلات نفط عملاقة أو ناقلات للغاز الطبيعي المسال عبر المضيق أمس.
وكانت حركة العبور عبر مضيق هرمز تتراوح عادة بين 130 و140 سفينة قبل إغلاق الممر المائي على خلفية الحرب في الشرق الأوسط.