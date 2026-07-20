إصابة ناقلتين تديرهما شركة يونانية بمقذوفات قبالة سواحل سلطنة عُمان

أثينا-سانا



أعلنت شركة دايناكوم تانكرز اليونانية للشحن اليوم الإثنين، إصابة ناقلتين تديرهما بمقذوفات مجهولة المصدر أثناء إبحارهما قبالة سواحل سلطنة عُمان.



ونقلت وكالة رويترز عن الشركة قولها: إن الناقلة “كافومالياس” التي ترفع علم مالطا أصيبت بقذيفتين، ما أدى إلى اندلاع حريق في غرفة المحركات وإجلاء طاقمها، مشيرةً إلى أن السلطات العُمانية تمكنت من تحديد مكان جميع أفراد الطاقم ونقلهم إلى الشاطئ سالمين.



من جهتها، قالت شركة فانجارد البريطانية المتخصصة بإدارة مخاطر الملاحة البحرية: إن الحادث وقع أثناء مرور السفينة على بعد نحو ثمانية أميال بحرية شمال غربي منطقة كمزار العُمانية.



وفي بيان منفصل، أعلنت شركة دايناكوم تانكرز أن ناقلة أخرى تابعة لها هي “أخيلوس” التي ترفع علم ليبيريا تعرضت هي الأخرى لإصابة بمقذوف، مؤكدةً أن جميع أفراد طاقمها بخير ولا يوجد مفقودون، وأن السفينة أنهت عملية الرسو لإتاحة المجال أمام إجراء تقييم للأضرار، دون ورود تقارير عن حدوث تلوث بحري حتى الآن.



بدورها، ذكرت شركة ماريسكس اليونانية لأمن الملاحة البحرية أن الناقلتين تعرضتا للهجوم في توقيت متقارب أثناء عبورهما المسار الجنوبي لمضيق هرمز بموجب ترتيبات عبور، قالت: إنها تمت بتسهيل من الولايات المتحدة.



وتشهد حركة الملاحة في مضيق هرمز توتراً متزايداً منذ اندلاع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، وسط تسجيل ‏حوادث اعتراض واحتجاز وهجمات إيرانية طالت عدداً من السفن وناقلات النفط، ما تسبب بتراجع حركة العبور، وارتفاع تكاليف ‏التأمين البحري‎.‎

